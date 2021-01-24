Летательный аппарат уничтожился во время испытаний

Американские военные потеряли первый опытный экземпляр самолета-мишени пятого поколения 5GAT во время испытаний. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на доклад директора Пентагона по оперативным испытаниям и оценкам.

Фальшивый Су-57 разбился еще в октябре 2020 года.

Как пишет издание Jane's, имитатор Су-57 нужен американцам для испытаний боевых систем "воздух-воздух" и "земля-воздух", а также, чтобы готовить молодых летчиков и наземные расчеты к борьбе с малозаметными угрозами с воздуха, то есть с истребителями пятого поколения.

В основе 5GAT лежат характеристики российских и китайских истребителей. В планер поставили два реактивных двигателя General Electric J85, которые сняли с учебно-тренировочных самолетов Т-38.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему малозаметный дрон-мишень 5GAT даст жару российским летчикам. Имитатор может вскоре стать самостоятельной боевой единицей.