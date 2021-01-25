Американские СМИ пригрозили России "самым крутым самолетом"

Американские СМИ пригрозили России "самым крутым самолетом"
Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новейший ядерный бомбардировщик заменит своих устаревших предшественников в американских ВВС

Строящийся в Калифорнии стратегический бомбардировщик B-21 станет одним из самых опасных самолетов в мире и ответом Соединенных Штатов на ядерную угрозу со стороны РФ, утверждает обозреватель издания Popular Mechanics. По словам журналиста, самолет должен заменить основную часть "ветеранов" ВВС США.

Согласно приведенным данным, первый образец нового бомбардировщика уже близок к завершающей стадии. Дебютный полет судна после окончания его постройки должен был состояться в декабре этого года. Тем не менее, не так давно в американских ВВС заявили о переносе испытания до 2022 года.

Обозреватель заявил, что B-21 станет первым новым американским бомбардировщиком с 90-х годов прошлого столетия: B1B Lancer пополнил американские ВВС в 1986 году, а 11 лет спустя появился B-2 Spirit. Однако оба "крылатых ветерана" завершают свою службу, а рост напряженности с Россией увеличивается.

По словам аналитика, судно сможет выполнять задачи как обычного бомбардировщика, так и "стратега". В первом случае B-21 будет нести на борту управляемые авиационные бомбы с ракетами класса "воздух-воздух", во втором – гравитационные бомбы. Сама конструкция самолета напоминает по форме своих предшественников – "летающее крыло" позволяет эффективно скрыться от радаров, что особенно важно при проникновении на территорию противника, передает Popular Mechanics.

"ВВС построят не менее 100 B-21 за 80 миллиардов долларов. Бомбардировщики будут базироваться на базе ВВС Дайс в Техасе, на базе ВВС Уайтмен в Миссури и на базе ВВС Эллсуорт в Южной Дакоте", – пишет обозреватель.

Ранее сообщалось о заморозке серийного производства F-35 в Соединенных Штатах на неопределенный срок.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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А что Россия уже угрожает США ядерной угрозой? И что у России только ПВО? В них также ракеты полетят.
Гость
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Судно выполнит свое прямое назначение: судно для лежачих больных пендосов (слова аналитика за кадром).
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