Курс рубля
- Курс рубля после инаугурации Байдена может резко измениться
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Россия даст симметричный ответ США на создание нового американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider, которого в местных СМИ уже назвали "самым крутым самолетом". Об этом заявил капитан первого ранга запаса Константин Сивков.
Речь идет о перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА или "изделие 80") и новом истребителе-перехватчике, который придет на замену МиГ-31БМ, отметил специалист. По его словам, только один такой самолет "может успешно бороться со стелс-бомбардировщиками".
Первые ПАК ДА должны поступить в Вооруженные Силы РФ уже в 2021 году, сообщил в комментарии "ПолитРоссии" Сивков. При этом он подчеркнул, что самолеты подобного типа, "если рассматривать их как носителей крылатых ракет", при их применении не в зоне ПВО, такие машины "теряют смысл".
Ранее американский журнал Popular
Mechanics вышел со статьей, в которой сообщалось о разрабатываемом для ВВС США бомбардировщике B-21
Raider. Заокеанские эксперты назвали его "убийцей российских С-400". Также отмечалось, что пентагоновский самолет может стать "самым крутым в
мире".
Ситуация с COVID-19 в России улучшается
Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн