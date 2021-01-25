В Москве выразили сомнение в необходимости "стелс"-самолетов типа B-21 Raider

Россия даст симметричный ответ США на создание нового американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider, которого в местных СМИ уже назвали "самым крутым самолетом". Об этом заявил капитан первого ранга запаса Константин Сивков.

Речь идет о перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА или "изделие 80") и новом истребителе-перехватчике, который придет на замену МиГ-31БМ, отметил специалист. По его словам, только один такой самолет "может успешно бороться со стелс-бомбардировщиками".

Первые ПАК ДА должны поступить в Вооруженные Силы РФ уже в 2021 году, сообщил в комментарии "ПолитРоссии" Сивков. При этом он подчеркнул, что самолеты подобного типа, "если рассматривать их как носителей крылатых ракет", при их применении не в зоне ПВО, такие машины "теряют смысл".

Ранее американский журнал Popular Mechanics вышел со статьей, в которой сообщалось о разрабатываемом для ВВС США бомбардировщике B-21 Raider. Заокеанские эксперты назвали его "убийцей российских С-400". Также отмечалось, что пентагоновский самолет может стать "самым крутым в мире".

