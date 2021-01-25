Военное руководство могло помешать пройти у полуострова украинским кораблям

Минобороны РФ накануне объявили о закрытии для судоходства и полетов гражданской авиации почти трех тысяч квадратных километров Черноморского побережья и ближайшей морской акватории. Как отмечают российские СМИ, такое происходит, когда в заданном районе проводятся учения с боевой стрельбой.

Однако на этот раз, как отмечает телеграм-канал "Оперативная линия", "забором" перекрыта почти вся морская граница близ территориальных вод России в Черном море "в ожидании визита" американского эсминца USS Donald Cook DDG-75.

Между тем эксперты "Московского комсомольца", комментируя загадочный шаг военного руководства РФ, считают, что это никак не связано с заходом корабля из Пентагона в черноморские воды. Дело в том, что данный натовский эсминец стал уже частым гостем в регионе – только в 2020 г. он побывал здесь семь раз. Возможность таким образом помешать разведывательной деятельности "Дональда Кука" также не представляется реальным, поскольку тогда пришлось бы перекрывать все Черноморское побережье страны.

По словам капитана 1-го ранга запаса Владимира Гундарова, Минобороны не стало бы скрывать, что ставить ограничения из-за американского эсминца, как и о проведении военных маневров.

"Значит, есть какая-то третья причина, которая не оглашается. И она может быть совсем неожиданной. Допустим, мы хотели перекрыть этот район, чтобы помешать украинским военным катерам, пройти неподалеку от побережья Крыма", – сказал Гундаров.

Главред журнала "Арсенал Отечества", полковник в отставке Виктор Мураховский также согласен с тем, что прибытие в Черное море "Дональда Кука" не имеет никакого отношения к решению российского военного ведомства. Он высказал предположение, что так как конфигурация закрытой территории совпадает с очертаниями побережья Крыма, возможно, наши военные проводят там какие-то исследования или учения подводных сил. Эксперт добавил, что Минобороны вообще не обязан раскрывать информацию о маневрах или испытаниях.

Как бы там ни было, но ранее сегодня стало известно, что на фоне захода американского эсминца в Черное море сторожевой корабль "Пытливый" провел учение с артиллерийскими стрельбами. Российский корабль уничтожил судно условного противника, в роли которого выступал морской корабельный щит-мишень, передает "Интерфакс".

