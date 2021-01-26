ВВС США заявили о появлении российских Ту-142 над Аляской

Полет обоих судов прошел без нарушений госграниц

Два противолодочника Ту-142 российской военной авиации появились в пределах опознавательной зоны противовоздушной обороны Аляски. Такое заявление сделали в командовании ВВС Соединенных Штатов и Канады.

Согласно приведенным данным, два российских самолета появились в опознавательной зоне противоракетной обороны штата.

Ту-142 появились в указанном регионе в ночь на 26 января, о чем ведомство заявило в социальной сети "Твиттер" на своей странице.

Отмечается, что оба самолета не нарушали воздушных границ остальных государств, передает телеканал "360".

Егор МАЛКОВ

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