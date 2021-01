Два противолодочника Ту-142 российской военной авиации появились в пределах опознавательной зоны противовоздушной обороны Аляски. Такое заявление сделали в командовании ВВС Соединенных Штатов и Канады.

Согласно приведенным данным, два российских самолета появились в опознавательной зоне противоракетной обороны штата.

Ту-142 появились в указанном регионе в ночь на 26 января, о чем ведомство заявило в социальной сети "Твиттер" на своей странице.

At approx. 7pm EST, Alaskan NORAD Region positively identified and tracked two Tu-142 Russian maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone.



The aircraft remained in int'l airspace and did not enter 🇺🇸or 🇨🇦 sovereign airspace #WeHaveTheWatch