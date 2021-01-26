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Два противолодочника Ту-142 российской военной авиации появились в пределах опознавательной зоны противовоздушной обороны Аляски. Такое заявление сделали в командовании ВВС Соединенных Штатов и Канады.
Согласно приведенным данным, два российских самолета появились в опознавательной зоне противоракетной обороны штата.
Ту-142 появились в указанном регионе в ночь на 26 января, о чем ведомство заявило в социальной сети "Твиттер" на своей странице.
At approx. 7pm EST, Alaskan NORAD Region positively identified and tracked two Tu-142 Russian maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone.— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 26, 2021
The aircraft remained in int'l airspace and did not enter 🇺🇸or 🇨🇦 sovereign airspace #WeHaveTheWatch
Отмечается, что оба самолета не нарушали воздушных границ остальных государств, передает телеканал "360".
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