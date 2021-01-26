Ведомство отвергло обвинения в достижении негласных договоренностей с американской стороной

Правительство Японии не собирается размещать американский контингент на территории страны в пределах военной базы США, расположенной на острове Окинава. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Нобуо Киси.

Ранее источники в японском кабмине сообщили, что Корпус морпехоты Соединенных Штатов тайно достиг договоренности о размещении американского десанта на Окинаве. Однако соглашение по развертыванию "амфибий" было заключено в обход информирования официальных представителей Министерства обороны Японии.

"Сделка по полку бригады быстрого развертывания был заключена без одобрения официальных лиц Министерства в разной форме, что, по словам источников, вызвало критику с их стороны, так как, по мнению ведомства, Специальный абордажный отряд морских сил Японии действовал вопреки принципу гражданского контроля", – пишет агентство Kyodo.

Позднее губернатор Окинавы Денни Тамаки заявил в беседе с журналистами, что ему неизвестно ничего о тайном соглашении с американской стороной, однако подобные действия будут неприемлемы доя местных жителей, сообщает Regnum, ссылаясь на Kyodo.

Cитуацию прокомментировал глава Министерства обороны Японии Нобуо Киси. Министр опроверг наличие подобных соглашений, отметив, что Токио не рассматривает подобной возможности.

Ранее Госдеп опубликовал инструкцию для розыгрышей грин-карт, в котором отмечается, что родившиеся на территории Южных Курил россияне являются жителями Японии.