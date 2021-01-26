Рада открыла вход на Украину иностранным войскам

Рада открыла вход на Украину иностранным войскам
Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Киев запланировал 8 различных мероприятий с участием военных других стран

Землю Незалежной будут топтать солдаты-иностранцы. Разрешение на это дала Верховная рада. Во вторник, 26 января, нардепы большинством голосов приняли закон, открывающий страну для вооруженных сил других государств.

Парламентарии решили вопрос быстро, даже не стали устраивать дебаты. "За" 325 человек, "против" – 13. Документ еще должен подписать президент, но за этим дело не встанет – Владимир Зеленский сам обратился к депутатам с просьбой пустить в страну иностранные вооруженные формирования.

По законодательству Украины допуск на ее территорию чужих военных подразделений запрещен. Но по представлению президента могут быть исключения. В декабре 2020 г. Зеленский внес в Раду законопроект, разрешающий прибытие в страну иностранных военных для участия в следующих мероприятиях:

  • многонациональное учение по подготовке подразделений Вооруженных сил,
  • украино-американские учения "Репид Трайдент – 2021",
  • украино-британские учения "Козак Мейс – 2021",
  • украино-американские учения "Си Бриз – 2021",
  •  украино-румынские учения "Риверайн – 2021",
  • украино-британские учения "Вориер Вотчер – 2021",
  • украино-польские учения "Три меча – 2021" и "Сильвер Сейбер – 2021",

перечисляет "Гордон". В общей сложности на территории Незалежной в текущем году должно пройти восемь международных военных мероприятий.

Ранее о планах НАТО построить на украинской земле базы для альянса высказался экс-премьер Николай Азаров.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Михаил Городов
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А почему у Вас такие "зачёсы"по этому поводу. Вам то что??? АВТОРУ-Неужели в России закончились проблемы, или о них вам лучше не говорить...,что есть скрытые нюансы, о которых зависит ваша личная судьба.
Хозяин
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Подумаешь новость. Там давно НАТОвцы трутся.
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