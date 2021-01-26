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Землю Незалежной будут топтать солдаты-иностранцы. Разрешение на это дала Верховная рада. Во вторник, 26 января, нардепы большинством голосов приняли закон, открывающий страну для вооруженных сил других государств.
Парламентарии решили вопрос быстро, даже не стали устраивать дебаты. "За" 325 человек, "против" – 13. Документ еще должен подписать президент, но за этим дело не встанет – Владимир Зеленский сам обратился к депутатам с просьбой пустить в страну иностранные вооруженные формирования.
По законодательству Украины допуск на ее территорию чужих военных подразделений запрещен. Но по представлению президента могут быть исключения. В декабре 2020 г. Зеленский внес в Раду законопроект, разрешающий прибытие в страну иностранных военных для участия в следующих мероприятиях:
– перечисляет "Гордон". В общей сложности на территории Незалежной в текущем году должно пройти восемь международных военных мероприятий.
Ранее о планах НАТО построить на украинской земле базы для альянса высказался экс-премьер Николай Азаров.
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