В США назвали главной опасностью для F-22 и F-35 российские "Подсолнухи"

В США назвали главной опасностью для F-22 и F-35 российские "Подсолнухи"
Фото: Staff Sgt. Alexander Cook/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российская система способна лишить "самолет-невидимку" своей ключевой способности

Американские истребители пятого поколения F-22 и F-35 обладают весьма беспрецедентной степенью гибкости в тактической и стратегической сфере. Во время вторжения в Ливию стелс-самолеты ВВС США были главной опорой западной авиации.

Однако, считает обозреватель американского издания The National Interest, даже высококлассные истребители пятого поколения могут стать бесполезными, даже учитывая их ключевые параметры. Вопреки распространенному мнению, стелс-истребители нельзя назвать неуязвимыми.

"Скорее, "стелс" – это обобщающий термин для разнообразного набора конструктивных особенностей, которые уменьшают инфракрасное излучение, радар, видимость и другие характеристики истребителя", – пишет обозреватель.

По словам журналиста, одним из главных средств обнаружения новейших истребителей многими экспертами считается российская система "Подсолнух", которая создана для обнаружения "невидимок" и их отслеживания на дальних расстояниях, пишет The National Interest. Еще одним средством обнаружения эксперт называет тепловизор, которые мог бы отслеживать тепловые характеристики "стелсов".

Сам "Подсолнух" представляет собой коротковолновую радиолокационную станцию ближнего действия для обнаружения надводных и воздушных целей на расстоянии до 450 км. 

Ранее The National Interest назвало стратегический бомбардировщик B-21 "самым крутым самолетом".

Егор МАЛКОВ

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