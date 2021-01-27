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Новейшие ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М3" появятся в соединениях Южного военного округа. Необходимые ракетные снаряды уже прошли стадию модернизации.
Как отмечает источник, в этом году в ЮВО должны сформировать новую бригаду Сухопутных войск, которую вооружат новейшими комплексами. В случае необходимости соединение можно будет перебросить в любом направлении, передают "Известия".
Кроме самих ЗРК, в бригаде появятся и средства материально-технического обеспечения вместе с техникой для управления, отмечает "Свободная Пресса".
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