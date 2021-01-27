Пентагон призвали переосмыслить сценарий военных действий против России

Пентагон призвали переосмыслить сценарий военных действий против России
Фото: Lisa Ferdinando/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Белый дом должен избрать тактику, которая поможет избежать повторения "крымского сценария"

Пентагон должен отказаться от действующего сценария ведения войн против России и Китая, которые продолжают "доминировать" в военных анализах Минобороны. Такое заявление сделал обозреватель Forbes Брайан Кларк.

Так, в настоящее время Штаты сосредоточены на боевых действиях высокой интенсивности, однако их геополитические соперники продолжают методично разрабатывать системы, которые позволят обойти стороной преимущества противника и избегать ситуаций, к которым готовятся американские военнослужащие. По мнению Кларка, узкоспециализированный набор конфликтов может привести Пентагон к ловушке.

На сегодняшний день Китай и РФ придерживаются концепции электронного воздействия и физического разрушения информисточников и коммуникационных полей противника путем дезинформации, которая подрывает ориентирование и понимание со стороны США.

"Планируемые Пентагоном операции в виде коротких, интенсивных вторжений на Тайвань с балтийскими союзниками по НАТО не ставят во главе адаптируемость и устойчивость, необходимые для конфликтов, ориентированных на принятие решений. Предпочтение отдается хорошо вооруженным кораблям, самолетам и войскам, которые весьма дороги в содержании. И поскольку они созданы для ведения крупных военных действий, сегодняшние силы США непропорциональны неядерной конфронтации, которую часто представляют Китай и Россия", – пишет автор Forbes.

Таким образом, отмечает издание, Пентагону необходимо переосмыслить действующий сценарий, а также успехи РФ и КНР в Крыму и на территориях Восточного и Южно-Китайского морей.

"Американские военные могут проиграть битву против терпеливых конкурентов, которые готовы играть в долгую игру", – отмечает Кларк.

Ранее американский писатель Эрик Зюсс заявил, что США перешли к тактике "ядерного превосходства" уничтожения России.

Егор МАЛКОВ

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