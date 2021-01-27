Советский корабль проржавел окончательно и должен быть выведен из состава ВМСУ

Киевский режим не справился с достройкой тяжелого ракетного крейсера советской эпохи "Украина" и решил продать или утилизировать корабль, сняв с него уже установленное вооружение. Об этом сообщил вице-премьер правительства Незалежной Олег Уруский.

Представитель кабмина отметил, что это решение Киева окончательное. Он напомнил, что споры вокруг судьбы корабля продолжаются уже десятки лет, а воз и ныне там – правительства передают вопрос о продаже крейсера друг другу по наследству.

"То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно", – сказал изданию "День" пан Уруский.

Сам крейсер находится на Николаевской военной верфи и, как подчеркнул пан Уруский, занимает место в доках. Более того, на его содержание тратятся огромные средства.

Ракетный крейсер "Украина" проекта 1164 заложен еще в 1985 году по заказу ВМФ СССР под названием "Адмирал флота Лобов" и спущен на воду в 1990-м. Его достройка должна была завершиться в 1994-ом, но этому помешал распад Советского Союза. Корабль отошел в собственность Незалежной в 1993 году и был переименован. Однако у нового государства денег на то, чтобы достроить судно не нашлось.

Теперь украинские власти опасаются, что крейсер может вообще пойти ко дну, что чревато экологической катастрофой для акваторий рек Ингул, Южный Буг, а также Черного моря.

В июле 2019 г. новый президент соборной Владимир Зеленский оценил состояние корабля, сняв специальный ролик. Главе государства рассказали, что судно должно было получить почти полностью российское вооружение, а это невозможно после "революции гидности". К тому же за 40 лет "стояния" на воде все его оборудование уже пришло в негодность.

