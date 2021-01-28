Летчик поведал о неудобствах, которые дают о себе знать во время полета

Кабина новейшего многофункционального американского истребителя F-35 отличается красивым внешним видом и функциональностью из-за огромного количества экранов, позволяющих отражать огромный объем информации лишь несколькими движениями пальцев. Тем не менее, считает один из пилотов, пожелавший остаться анонимным, в машине имеется множество недочетов.

Так, при переключении на экране издается "приятный щелчок", сообщающий пилоту о том, что действие было успешно выполнено. Подобная функция напоминает использование смартфона. Однако, по словам американского пилота, во время полета сделать это весьма затруднительно.

"В настоящее время я нажимаю не на ту часть экрана примерно в 20% случаев во время полета из-за неправильной идентификации или, чаще всего, из-за того, что мой палец трясется в зоне турбулентности. Один из самых больших недостатков заключается в том, что вы не можете ни во что упереться во время набора текста. Просто подумайте, насколько проще было бы печатать на смартфоне большими пальцами, чем пытаться ударить по виртуальной клавиатуре на большом планшете лишь одним указательным пальцем", – рассказал пилот в интервью Hush Kit.

Еще одной проблемой остается сделанный на заказ "волшебный шлем", стоимость которого составляет 400 тыс. долларов. Однако столь дорогая разработка, под которой находится сенсорный дисплей, сжимает информацию таким образом, что данные фактически невозможно прочитать.

"Еще одной функций является голосовой ввод. Но для меня она не является полезной. Она хорошо работает на земле, а во время полета я понял, что на нее положиться нельзя. Не знаю никого, кто пользовался бы этой возможностью", - признался летчик.

Ранее экс-глава Пентагона Кристофер Миллер раскритиковал F-35.