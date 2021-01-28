Неутешительная правда: американский пилот высказался о недостатках F-35

Неутешительная правда: американский пилот высказался о недостатках F-35
Фото: ATL/Eibner-Pressefoto via www.im/www.globallookpress.com
Летчик поведал о неудобствах, которые дают о себе знать во время полета

Кабина новейшего многофункционального американского истребителя F-35 отличается красивым внешним видом и функциональностью из-за огромного количества экранов, позволяющих отражать огромный объем информации лишь несколькими движениями пальцев. Тем не менее, считает один из пилотов, пожелавший остаться анонимным, в машине имеется множество недочетов.

Так, при переключении на экране издается "приятный щелчок", сообщающий пилоту о том, что действие было успешно выполнено. Подобная функция напоминает использование смартфона. Однако, по словам американского пилота, во время полета сделать это весьма затруднительно.

"В настоящее время я нажимаю не на ту часть экрана примерно в 20% случаев во время полета из-за неправильной идентификации или, чаще всего, из-за того, что мой палец трясется в зоне турбулентности. Один из самых больших недостатков заключается в том, что вы не можете ни во что упереться во время набора текста. Просто подумайте, насколько проще было бы печатать на смартфоне большими пальцами, чем пытаться ударить по виртуальной клавиатуре на большом планшете лишь одним указательным пальцем", – рассказал пилот в интервью Hush Kit.

Еще одной проблемой остается сделанный на заказ "волшебный шлем", стоимость которого составляет 400 тыс. долларов. Однако столь дорогая разработка, под которой находится сенсорный дисплей, сжимает информацию таким образом, что данные фактически невозможно прочитать.

"Еще одной функций является голосовой ввод. Но для меня она не является полезной. Она хорошо работает на земле, а во время полета я понял, что на нее положиться нельзя. Не знаю никого, кто пользовался бы этой возможностью", - признался летчик.

Ранее экс-глава Пентагона Кристофер Миллер раскритиковал F-35.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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Установить еще два пропеллера и преодолеет скорость звука.
Гость
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Достаточно очевидные вещи. Меня в автомобиле тоже раздражает сенсорная панель на которой теперь вообще все включая управление климатом и креслами, функция автопарковки - которая просто нулевая по полезности, голосовое управление на ходу считай не работает. В старых автомобилях кнопки были идеальны. Если мне не попасть в сенсорную кнопку на ходу в автомобиле, представляю как это бесит в истребителе в условиях стресса.
Гость
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Еще он сам не летает, его в воздухе вертолет за трос тащит как планер (пилот рассказал по секрету,бухали вместе в Турции).
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