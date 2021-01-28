В Армении оценили ущерб от карабахского конфликта в миллиарды долларов

В Армении оценили ущерб от карабахского конфликта в миллиарды долларов
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Действующие власти не смогут восполнить потерянное, уверен политик

Действующее правительство Армении превратило страну, бывшую некогда союзником России, в ее "протекторат". Такое заявление сделал экс-президент республики Роберт Кочарян.

Как отметил политик, ирония судьбы заключается в том, что подобный шаг сделал тот политический блок, который когда-то требовал вывода российского военного контингента из территории Армении.

"У командующего российскими миротворцами в Корабахе генерала Рустамова больше полномочий в обеспечении безопасности в Армении, чем у главнокомандующего ВС республики", – считает Кочарян.

Бывший глава государства также заявил, что союз с Россией и наличие военной базы позволило сохранить в составе государства Сюникскую область во время карабахского конфликта. По итогам конфликта армянские вооруженные силы понесли ущерб в размере 3 миллиардов долларов.

Кочарян уверен, что действующие власти не смогут восполнить понесенные убытки из-за продолжения действий по разрушению вооруженных сил государства.

"Лучше всего о наших потерях осведомлены Анкара с Баку. Им все давно известно. Я не понимаю мотивации наших властей. Понятно, что оставшееся не стоит раскрывать. Однако потерянное уже давно не является ни для кого секретом", – заявил Кочарян в интервью изданию Hayeli.am.

Ранее экс-глава СНБ Армении Микаел Амбарцумян раскритиковал действия Еревана во время карабахского конфликта.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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а не надо было хапать то, что не ваше!
Гость
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Да там весь этот чуркистан, за такие деньги, можно пять раз купить, вместе с козами, баранами и их хозяевами.
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