Почему Китай откажется от закупок российских Су-57

Почему Китай откажется от закупок российских Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Поднебесная не видит выгоды в новейшей российской разработке, уверен обозреватель

Россия продолжает поиски потенциальных заказчиков Су-57, делая ставку на Китай. Однако перспектива подобной сделки весьма туманна, о чем пишет обозреватель издания The National Interest Марк Епископос.

Причина, по которой Москва надеется выйти на китайский рынок, остается в весьма успешном контракте по поставкам Су-35. По мнению журналиста, сделка должна стать не только предметом выгоды, но и геополитическим успехом. Тем не менее, убежден Епископос, располагающие к успешному результату обстоятельства отсутствуют.

"В целом они уважают чистое аэродинамическое мастерство этого истребителя. Однако, похоже, китайское оборонное сообщество не рассматривает Су-57 как "настоящий" истребитель пятого поколения из-за его "некачественной" скрытности. По мнению некоторых военных наблюдателей, это существенно снижает его эффективность по сравнению с китайскими и американскими аналогами", – пишет обозреватель.

Вторым фактором является стремление китайского авиапрома обрести независимость от иностранных компонентов и самолетов. В одном из СМИ утверждается, что Минобороны КНР считает Су-35 крайне похожим по характеристикам на J-16. А в январе китайские медиа заявили, что ранее использовавшийся российский двигатель АЛ-31F, установленный на J-20, сменили на китайский WS-10C. Таким образом, Пекин стремится свести к минимуму "зависимость от российских двигателей".

"Поскольку китайцы заинтересованы в покупке Су-57, скорее всего, это будет небольшая партия и исключительно для учебных и научно-исследовательских целей", – считает Епископос. 

Ранее The National Interest сообщало, что РФ может передать КНР технологии по производству Су-57.

Егор МАЛКОВ

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