Американцы попытаются выведать слабые места захваченного "Панциря-С1Э"

Американцы попытаются выведать слабые места захваченного "Панциря-С1Э"
Фото:MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
О транспортировке попавшего в распоряжении Пентагона "трофея" стало известно накануне

Американские военнослужащие, вероятно, проводят детальное изучение ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1Э", захваченного силами ПНС Ливии. Такое заявление сделал главред MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

Недавно стало известно, что комплекс еще в прошлом году переправили в американскую базу, расположенную на территории ФРГ. Сама платформа является сравнительно новой системой вооружения, находящейся в составе техники российских ВС с 2012 года. Во время использования новых "Панцирей" удалось сбить более ста дронов и один пилотируемый истребитель.

По словам Корнева, в основном благодаря использованию "Панциря-С1" удалось избежать уничтожения авиабазы "Хмеймим" в Сирии. Комплекс весьма высоко ценится среди стран Магриба и Ближнего Востока.

Однако, считает эксперт, захваченный образец можно разобрать, определив недостатки. Штаты, вероятнее всего, заинтересовались уровнем технологий, а также узлами и деталями. Представители США не имели возможности изучить неразборные блоки даже на выставках и базах ОАЭ, а после захвата такой шанс стал для них настоящим подарком.

Не исключено, что американцы смогут узнать способом о выведении техники из строя путем повреждения узлов системы обогрева или кондиционирования, а затем передать полученные данные союзникам по НАТО.

Тем не менее, считает специалист, используемые российскими ВС "Панцири" на сегодняшний день сильно отличаются от полученного американцами образца в электронной начинке и радиолокаторе, пишут "Известия".

Ранее в "Ростехе" рассказали о разработке новых комплексов для замены "Панциря".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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Гость
а шо это за бочка между копий ?
<цензура>-<цензура> ! по воронам стреляйтен :)))
Ну садись на ветку и не забудь перо в зад вставить для полного сходства, проверим точность попадания.
Гость
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Гость
а шо это за бочка между копий ?
<цензура>-<цензура> ! по воронам стреляйтен :)))
В очко сальное не промажет.
Гость
Ответить
а шо это за бочка между копий ?
<цензура>-<цензура> ! по воронам стреляйтен :)))
Гость
Ответить
Там искусстно сделанная фальшивая хуъта, отданная специально с целью заблуждения тупездней.
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