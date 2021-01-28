Военный эсминец США "Портер" проведет операцию в Черном море

Это уже второй американский корабль в акватории

Эскадренный миноносец ВМС США класса "Арли Бёрк" "Портер" пересек 28 января пролив Босфор в восточном направлении. По сообщению американской стороны, корабль проведет в Черном море операцию по поддержке безопасности союзников.

"Корабли и самолеты ВМС США регулярно действуют в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров по НАТО!"

– отметили в "Твиттере" сотрудники посольства США на Украине.

СЕНСАЦІЯ: Есмінець ВМС США «Портер» рухається протоками до Чорного моря, де проведе операції з підтримки морської безпеки у регіоні. Кораблі ⚓️ та літаки ✈️ ВМС США @USNavy регулярно діють у Чорному морі задля підтримки наших союзників і партнерів по НАТО!#PartnershipStrong https://t.co/n7WizwF70I — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 28, 2021

Ранее Минобороны РФ объявило о закрытии для судоходства и полетов гражданской авиации почти трех тысяч квадратных километров Черноморского побережья Крыма. Эксперты связали это решение с приближением к российским границам американского эсминца "Дональд Кук".