Военный эсминец США "Портер" проведет операцию в Черном море

Это уже второй американский корабль в акватории

Эскадренный миноносец ВМС США класса "Арли Бёрк" "Портер" пересек 28 января пролив Босфор в восточном направлении. По сообщению американской стороны, корабль проведет в Черном море операцию по поддержке безопасности союзников.  

"Корабли и самолеты ВМС США регулярно действуют в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров по НАТО!"

– отметили в "Твиттере" сотрудники посольства США на Украине.

Ранее Минобороны РФ объявило о закрытии для судоходства и полетов гражданской авиации почти трех тысяч квадратных километров Черноморского побережья Крыма. Эксперты связали это решение с приближением к российским границам американского эсминца "Дональд Кук".

Николай ВИКТОРОВ

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