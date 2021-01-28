Токио опасается размещения американского оружия на своей территории из-за ответного удара Москвы по базам Пентагона

Власти Японии намерены увеличить дальность своей ракеты "Хитонисики" настолько, чтобы она поражала объекты в России, Китае и Северной Корее. Об этом пишет местное издание Mainichi Shimbun.

Отмечается, что к такому решению японское правительство подвигло аннулирование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Теперь Токио намерен модернизировать противокорабельную ракету 12 типа "Хитонисики". Сейчас радиус ее действия составляет 200 км, планируется его увеличить сначала до 900 км, а затем до 1500. Также разработчики хотят сделать ракету невидимой для радаров противника. Обновление "Хитонисики" обойдется бюджету страны в 33,5 млрд иен ($320 млн).

"Если увеличить дальность действия японских ракет, их можно будет также использовать для уничтожения ракетных баз, аэродромов и других вражеских объектов... Их планируется развернуть на американских базах в Азии – благодаря этому можно будет наносить удары по России, Китаю и КНДР", – цитирует РИА "Новости" статью.

В Токио опасаются, что после размещения на территории Страны Восходящего солнца американских ракет, японцы сами окажутся под ответным ударом России и Китая в случае агрессии США против этих государств. Вот поэтому они придумали план модернизации своей "Хитонисики". Когда Штаты предложат разместить в Японии пентагоновское оружие, Токио ответит, что у него есть своя ракета с радиусом действия 1500 км.

Впрочем, подчеркивается в материале, японцам все равно придется подчиняться приказам американцев, поскольку при нанесении ударов они будут вынуждены пользоваться спутниками США.

Ранее портал Strategic Culture опубликовал статью историка и писателя Эрика Зюсса, в которой тот рассказал о старом мышлении истеблишмента Америки, времен холодной войны, и планах с помощью ядерного блицкрига победить Россию. По его мнению, современные штатовские элиты продолжают думать, что в случае такого нападения на Москву, они смогут пересидеть в подземных бункерах, а РФ не успеет нанести адекватный ответный удар по Вашингтону.

