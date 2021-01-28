Российский флот приступил к слежению за действиями "Портера"

Эсминец военно-морских сил США "Портер", вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк", зашел в акваторию Черного моря.

Черноморский флот приступил к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер", сообщает РИА "Новости".

Ранее сотрудники посольства США на Украине заявили, что "Портер" проведет в Черном море операцию по поддержке безопасности союзников по НАТО.

Напомним, что до этого Министерство обороны РФ объявило о закрытии части Черного моря и неба у побережья Крыма. По мнению экспертов, это было связано с приближением еще одного американского эсминца "Дональд Кук" к российским границам.