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Эсминец военно-морских сил США "Портер", вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк", зашел в акваторию Черного моря.
Черноморский флот приступил к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер", сообщает РИА "Новости".
Ранее сотрудники посольства США на Украине заявили, что "Портер" проведет в Черном море операцию по поддержке безопасности союзников по НАТО.
Напомним, что до этого Министерство обороны РФ объявило о закрытии части Черного моря и неба у побережья Крыма. По мнению экспертов, это было связано с приближением еще одного американского эсминца "Дональд Кук" к российским границам.
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