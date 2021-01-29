В Дании раскрыли значимое достижение России при Путине

Нашей стране вновь удалось стать военной сверхдержавой

О возвращении статуса РФ на мировой арене заявил экс-глава датского МИД Уффе Эллеманн-Йенсен.



По мнению бывшего министра, при Владимире Путине наша страна вновь стала сверхдержавой в военной сфере. В своей статье он указал на сильные стороны России. Впрочем, по его словам, есть и слабые места.

К достижениям России Эллеманн-Йенсен относит обновление сухопутных сил. То, что российские военные хорошо обучены, показали их действия, в частности, в Сирии. Впечатлила экс-главу внешнеполитического ведомства Дании и модернизация ВВС. И конечно, нельзя забывать и о ядерном оружии России, напомнил он в публикации для Berlingske.

Слабые места в нашем ВПК не критичны, по мнению бывшего министра, так как другие области их перекрывают. Однако пример он все же привел. По его словам, наши ВМС не способны проводить в мировом океане крупные операции. Тем не менее, подлодки РФ экс-главу МИД впечатляют. Он оценил их вооружение и назвал современными, отмечает "Свободная пресса".

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