Российский фрегат устроил морской бой в Черном море после появления эсминцев США

Российский фрегат устроил морской бой в Черном море после появления эсминцев США
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экипаж провел отработал атаку цели с помощью расчета ПВО

Российский фрегат "Адмирал Макаров", входящий во флотилию Черноморского флота, провел учения с морским боем на фоне появления в регионе двух эсминцев американских ВМС. Об этом стало известно сегодня, 29 января.

Напомним, днем ранее в водах Черного моря появился эсминец "Портер" американского флота, который присоединился к "Дональду Куку", оказавшемуся в акватории несколькими сутками ранее. В НАТО заявили, что появление кораблей вызвано "наращиванием военных сил" со стороны России.

29 января корабль провел учебную операцию по подготовке и приведению средств в боевую готовность для отработки действий, необходимых для условного морского боя против неприятеля.

Во время учебного мероприятия расчет противоракетной обороны фрегата смог идентифицировать условный воздушный объект, против которого боролся с помощью средств РЭБ, создавая активные и пассивные помехи, передает РИА "Новости".

Отмечается, что на следующем этапе экипаж фрегата проведет совместные военные учения вместе с дивизионом "Бастион", входящим в состав Черноморского флота.

Ранее глава Генштаба российских ВС Валерий Герасимов сообщил об увеличении числа провокаций со стороны Альянса у российских границ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Так надо в ответ ученья проводить у берегов США, а не в Черном море. Они должны четко понять, что у них не пройдет война с сопредельных территорий.
Подснежник
Ответить
Каждому Арлибеку по русской торпеде под киль!
1
новости партнеров

В Дании раскрыли значимое достижение России при Путине

Нашей стране вновь удалось стать военной сверхдержавой

Байден внедрит в проект "Северный поток-2" свою компанию – эксперт

Новый глава Белого дома воспользуется российским газопроводом для продвижения к своей цели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей