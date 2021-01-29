Экипаж провел отработал атаку цели с помощью расчета ПВО

Российский фрегат "Адмирал Макаров", входящий во флотилию Черноморского флота, провел учения с морским боем на фоне появления в регионе двух эсминцев американских ВМС. Об этом стало известно сегодня, 29 января.

Напомним, днем ранее в водах Черного моря появился эсминец "Портер" американского флота, который присоединился к "Дональду Куку", оказавшемуся в акватории несколькими сутками ранее. В НАТО заявили, что появление кораблей вызвано "наращиванием военных сил" со стороны России.

29 января корабль провел учебную операцию по подготовке и приведению средств в боевую готовность для отработки действий, необходимых для условного морского боя против неприятеля.

Во время учебного мероприятия расчет противоракетной обороны фрегата смог идентифицировать условный воздушный объект, против которого боролся с помощью средств РЭБ, создавая активные и пассивные помехи, передает РИА "Новости".

Отмечается, что на следующем этапе экипаж фрегата проведет совместные военные учения вместе с дивизионом "Бастион", входящим в состав Черноморского флота.

Ранее глава Генштаба российских ВС Валерий Герасимов сообщил об увеличении числа провокаций со стороны Альянса у российских границ.

