Большинство выпущенных F-35 непригодны для полетов - Пентагон

Большинство выпущенных F-35 непригодны для полетов - Пентагон
Фото:U.S. Navy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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В Минобороны США заявили о неготовности к "выполнению миссии"

Глава отдела закупок Пентагона Эллен Лорд раскритиковала Белый дом за проблемы с расходами бюджета в программе создания новейших истребителей пятого поколения F-35. По словам американской госслужащей, авиапарк самолетов, часовая эксплуатация которого обходится в тысячи долларов, оказался не готов для использования в американских ВС.

Изначально судно разрабатывалось как недорогостоящий истребитель, призванный стать более дешевым аналогом F-22. Однако эксплуатационные расходы и технические требования к судну возросли – в Пентагоне заявили, что почасовое использование самолета обходится в 31 тыс. долларов, в то время как эксплуатация F-16 составляет лишь 7700 тыс. в час из-за простой и недорогой конструкции.

По словам Лорд, две трети воздушного флота пятого поколения не используется, поэтому самолеты находятся вне оперативной готовности.

"В настоящее время мы на 36 процентов полностью готовы к выполнению миссии, и мы стремимся выйти на уровень в 50 процентов", – заявила чиновница.

В 2018 году экс-глава Минобороны Соединенных Штатов Джеймс Мэтисс поставил перед воздушными силами задачу довести боеготовность авиафлота F-35 до 80-процентного уровня. Однако программа сорвалась из-за постоянных проблем с двигателем и отслаивающейся обшивки, которая отвечает за снижение радиолокационной заметности, передает Military Watch.

Ранее американский летчик рассказал о проблемах при пилотировании F-35.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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хотели скопировать конструкцию ЯК-130,со своими наворотами. но связались с хохлами.Результат очевиден.
Гость
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Они летать не могут потому что сделали их рукожопы типа того гостя, что ниже <цензура> в каментах, петушок.
Гость
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Главное чтоб в это верили гаши враги - русские.
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