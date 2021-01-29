Минобороны США ждет от разработчиков предложений по созданию новейших пусковых установок

Пентагон заинтересовался разработкой автономных систем залпового огня. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на документ Консорциума авиационных и ракетных технологий (AMTC), который является организацией, действующей посредством Командного центра по развитию боевой авиации и ракетных технологий ВС США.

Отмечается, что Белый дом ожидает предложений по разработке нового прототипа беспилотной установки, которая сможет поражать цели высокоточными крупногабаритными ракетами. Речь идет о боевой технике, которая способна в автономном режиме выехать к месту запуска, а затем сменить позицию для защиты от встречного огня. Подобные системы могут использоваться против российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Прототипы пусковой установки следующего поколения должны быть беспилотными, высокомобильными, транспортабельными, без кабины, на шасси и способными к управляемой автономии и дистанционной работе, при этом быть совместимыми с существующими ракетами LRPF", – приводит The Drive выдержку из текста документа.

Также в Пентагоне заинтересовались малокалиберными бомбами, которые смогут поражать цель по принципу "сетевого роя". В настоящее время этой разработкой уже занимается Lockheed Martin.

Ранее американские обозреватель Эрик Зюсс заявил, что США решили воспользоваться стратегией "ядерного превосходства" для уничтожения РФ.