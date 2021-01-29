Российские корабли устроили догонялки с датским патрулем на Балтике

Российские корабли устроили догонялки с датским патрулем на Балтике
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Судно Королевских ВМС испугалось оказаться в тисках между "СП-2" и субмариной с "Калибрами" на борту

Российская подлодка "Новороссийск" и спасательный буксир "Николай Муру", возможно, сбежали от датского патруля "Рота" с помощью судов, участвующих в достройке "Северного потока-2". Об этом сегодня пишет издание EADaily, изучив данные навигационного портала Vesselfinder.

Отмечается, что российские корабли, а на борту субмарины находятся крылатые ракеты "Калибр", следуют из Сирии в Санкт-Петербург. В водах Балтийского моря их стал сопровождать патруль Королевских ВМС Дании. "Рота" вела нашу группу около 200 миль на расстоянии прямой видимости – 2−3 мили более суток.

Однако патрульный корабль прекратил следить за русскими прямо у группы судов, которые готовятся к работам по достройке "СП-2" к югу от датского острова Борнхольм.

"Рота" шла слева от подлодки и буксира и справа – от недостроенного участка газопровода. С таким курсом патруль мог попасть в "вилку", отмечает издание. Между тем, "Новороссийск" и "Николай Муру" проследовали мимо судов "Северного потока-2" на расстоянии около 4 миль.

В статье указывается, что Датское морское ведомство запретило приближаться к барже "Фортуна", которая участвует в достройке трубопровода, ближе чем на 1,5 мили. Однако идти слишком близко к группе кораблей ВМФ России с "Калибрами" датчанин тоже отказался. тоже не мог.

В итоге "Рота" развернулась и ушла назад – в порт Вордингборг.

В начале этой недели стало известно, что в датской экономической зоне на Балтике началась достройка "Северного потока-2". Причем работы по укладке труб ведет "Фортуна", на которую чуть ранее были наложены санкции США.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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