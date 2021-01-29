ВКС РФ должны в нынешнем году получить четыре таких самолета

Объединенная авиастроительная корпорация обнародовала сегодня видео сборки многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

Кроме того ОАК отчиталась о выполнении госзаказа в 2020 году.

По данным корпорации, первый серийный Су-57 был изготовлен и передан Минобороны РФ в рамках госконтракта на поставку 76 самолетов, о чем доложено главе ведомства Сергею Шойгу.

Отмечается, что на авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (филиале компании "Сухой") сейчас идут работы "по подготовке и разворачиванию серийного производства" истребителя Су-57.

"С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа", – говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

В конце прошлой недели появилась информация о том, что первый Су-57 поступил в один из авиаполков Южного военного округа. Согласно планам, авиазавод в Комсомольске-на-Амуре в текущем году должен сдать ВКС России еще четыре таких машины.

Ранее американское издание National Interest вышло со статьей, в которой утверждалось о готовности РФ передать Китаю технологии по производству Су-57. В Москве подобный поворот событий отвергается.

