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Объединенная авиастроительная корпорация обнародовала сегодня видео сборки многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.
Кроме того ОАК отчиталась о выполнении госзаказа в 2020 году.
По данным корпорации, первый серийный Су-57 был изготовлен и передан Минобороны РФ в рамках госконтракта на поставку 76 самолетов, о чем доложено главе ведомства Сергею Шойгу.
Отмечается, что на авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (филиале компании "Сухой") сейчас идут работы "по подготовке и разворачиванию серийного производства" истребителя Су-57.
"С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа", – говорится в сообщении пресс-службы корпорации.
В конце прошлой недели появилась информация о том, что первый Су-57 поступил в один из авиаполков Южного военного округа. Согласно планам, авиазавод в Комсомольске-на-Амуре в текущем году должен сдать ВКС России еще четыре таких машины.
Ранее американское издание
National Interest
вышло со статьей, в которой утверждалось о готовности РФ передать
Китаю технологии по производству Су-57.
В Москве подобный поворот событий отвергается.
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