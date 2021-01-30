В Америки рассказали, что ждет российский ЗРК

Похищенный американцами российский зенитно ракетный комплекс "Панцирь-С1" в Ливии будет переброшен на базу ВВС США в Огайо, где находится Национальный центр воздушно-космической разведки Соединенных Штатов. Таким ппредположением делится издание Popular Mechanics.

Российский ЗРК попал в руки вооруженных сил США в июле 2020 года, но до последнего момента об этом не сообщалось. По некоторым данным, "Панцирь" тайно вывезли из Ливии на авиабазу США "Рамштайн" в Германии.

Финальной точкой дислокации ЗРК будет военная база американцев Райт-Паттерсон, пишет издание PM. Там в Национальном центре воздушно-космической разведки США имеется служба, которая специализируется на изучении зарубежной военной техники. Предположительно, "Панцирь-С1" демонтируют и перестроят для того, чтобы полноценно изучить его принцип работы. В будущем это может использоваться в оборонных системах самолотов ВВС США и их союзников.

Согласно официальной версии, опубликованной в The Times, операция по изъятию российского ЗРК была проведена из опасений, что комплекс может попасть в руки контрабандистов или использоваться для уничтожения гражданских самолетов.

Предположения о будущем похищенного "Панциря-С1" высказывали и в России.