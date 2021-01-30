Америкаских военных потравили антифризом

Америкаских военных потравили антифризом
Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Несколько солдат в критическом состоянии из-за собственной глупости

Окончание десятидневных военных учений американские солдаты в Техасе решили отметить с размахом. Военные взяли предполагаемый алкоголь, собираясь красочно провести вечер, однако развлечение пошло не по плану: вместо алкоголя военнослужащие напились антифризом. 

Всего пострадали 11 человек. Известно, что среди них восемь рядовых, а также два сержанта и один прапорщик. Все они были госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как критическое. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы армии. 

Инцидент произошел на базе Форт Блисс, где расположена первая бронетанковая армейская дивизия на 17 тысяч человек, пишет телеканал "360". Согласно правилам американской армии и самой базы, употребление солдатами алкоголя строго запрещено.

По результатам первоначальной токсикологической экспертизы, солдаты были отравлены этиленгликолем – веществом, содержащимся в незамерзающей жидкости, используемой для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Сослуживцы сообщили, что военные купили "алкоголь" в обход разрешенных каналов распределения продовольствия, однако кто именно продал им антифриз неизвестно. Строгое наказание за случившиеся может грозить не только военнослужащим, но человеку, который снабдил их отравляющей жидкостью. 

Роман ИГНАТОВ

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Это эмигранты из 404, они привыкли к стекломою, а не к виски.
Гость
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сначала мы потравим таких как ты.
голодом.
Кто это мы? И кото ты собрался "травить голодом"? Морить голодом - это понятно, но травить? Такой идиотизм может возникнуть только у кастрюлеголового, когда обосрался в шаровары!
Гость
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Хлопцы, не спорте. А мы делали самогоночку, надо научить и американцев, ото воевать не с кем будет, поотравятся на фиг до начала конфликта!!!!
Гость
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Бандер пришел соснуть, может тебе еще вдуть оглоблю в очко, пока ты нас голодом не заморил, гомосек вонючий,щас сделаем, ты любишь это дело.
Гость
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Гость
Элита НАТА, боевые гандоъы! Ипритом и люизитом травить их надо
сначала мы потравим таких как ты.
голодом.
Гость
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Элита НАТА, боевые гандоъы! Ипритом и люизитом травить их надо
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