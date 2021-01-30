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Окончание десятидневных военных учений американские солдаты в Техасе решили отметить с размахом. Военные взяли предполагаемый алкоголь, собираясь красочно провести вечер, однако развлечение пошло не по плану: вместо алкоголя военнослужащие напились антифризом.
Всего пострадали 11 человек. Известно, что среди них восемь рядовых, а также два сержанта и один прапорщик. Все они были госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как критическое. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы армии.
Инцидент произошел на базе Форт Блисс, где расположена первая бронетанковая армейская дивизия на 17 тысяч человек, пишет телеканал "360". Согласно правилам американской армии и самой базы, употребление солдатами алкоголя строго запрещено.
По результатам первоначальной токсикологической экспертизы, солдаты были отравлены этиленгликолем – веществом, содержащимся в незамерзающей жидкости, используемой для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Сослуживцы сообщили, что военные купили "алкоголь" в обход разрешенных каналов распределения продовольствия, однако кто именно продал им антифриз неизвестно. Строгое наказание за случившиеся может грозить не только военнослужащим, но человеку, который снабдил их отравляющей жидкостью.
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