В США размечтались о победе над российскими войсками

НАТО намеревается в первую очередь уничтожить четыре основных цели в Калиниградско области, чтобы совершить превентивный удар. Об этом пишет Over Defense, ссылаясь на данные Центра военно-морских анализов США.

Сперва войска намереваются уничтожить пусковые баллистические установки ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие. Речь может идти об "Искандерах".

Затем НАТО планирует, по оценке издания, нанести ущерб кораблям и инфраструктуре Балтийского флота. Последними шагами станет уничтожение расположенных в регионе ЗРС С-400 и "ликвидация российских войск". Так страны Альянса немереваются "обеспечить безопасность государств Балтии и в Сувальском коридоре".

Основными факторами победы войск НАТО, в которые в частности будут входить польские ВС, сочли "скорость и внезапность". Однако в статье отметили, что переброска русской артиллерии из Гусева и концентрированный загородительный огонь могли бы эффективно остановить их наступление, не дав пресечь границу со стороны Польши.

Для "долгосрочной ликвидации Балтийского флота" могут задействовать норвежские ракеты Naval Strike Missile и 155-миллиметровые самоходные гаубицы. Против ПВО предложили использовать реактивные системы залпового огня WR-40 Langusta.

В статье отметили, что при этом развертывание полномасштабной войны исключено. В частности, из-за "неспособности России долго участвовать в конфликте".

Ранее своим планом "победы над Россией" поделились американцы.