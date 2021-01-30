Стал известен сценарий удара НАТО по Калининградской области

Стал известен сценарий удара НАТО по Калининградской области
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
В США размечтались о победе над российскими войсками

НАТО намеревается в первую очередь уничтожить четыре основных цели в Калиниградско области, чтобы совершить превентивный удар.  Об этом пишет Over Defense, ссылаясь на данные Центра военно-морских анализов США. 

Сперва войска намереваются уничтожить пусковые баллистические установки ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие. Речь может идти об "Искандерах".

Затем НАТО планирует, по оценке издания, нанести ущерб кораблям и инфраструктуре Балтийского флота. Последними шагами станет уничтожение расположенных в регионе ЗРС С-400 и "ликвидация российских войск". Так страны Альянса немереваются "обеспечить безопасность государств Балтии и в Сувальском коридоре". 

Основными факторами победы войск НАТО, в которые в частности будут входить польские ВС, сочли "скорость и внезапность". Однако в статье отметили, что переброска русской артиллерии из Гусева и концентрированный загородительный огонь могли бы эффективно остановить их наступление, не дав пресечь границу со стороны Польши. 

Для "долгосрочной ликвидации Балтийского флота" могут задействовать норвежские ракеты Naval Strike Missile и 155-миллиметровые самоходные гаубицы. Против ПВО предложили использовать реактивные системы залпового огня WR-40 Langusta.

В статье отметили, что при этом развертывание полномасштабной войны исключено. В частности, из-за "неспособности России долго участвовать в конфликте". 

Ранее своим планом "победы над Россией" поделились американцы.

Роман ИГНАТОВ

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Гость
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Придурок ты с чем решил разворованный бюджет США сравнить ?
Гость
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Когда в стране под названием Россия нечего жрать, для мобилизации населения дествующая российская власть пытается изобразить внешнюю угрозу нарисовав врага в образе США и НАТО.
Пластинка до того заезжена, что кроме как улыбки, других емоций нет.
На что вы ущербные россияне способны даже со своими Искандерми?
Разве что для надувания своих щек и только.
Для начала сравните свой военный бюджет и бюджет НАТО или военный бджет США.
Смех да и только.
Вы не то что построить авианосец не можете, вы даже не можете отремотировать Кузю которого украли у Украины.
У США 9 авиагруппировок, у вас ни одной.
Гость
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пврни, наверните еще ролтона и снова залп !
вам все равно жрать нечего
Гость
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отгремели залпы нищих пердаков :)))
Гость
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Гость
Быстрей бы уже. и пройти строем морских котиков по красной площади !
В Донецке уже прошли парадом стадо нациков в обносках. Там твоему папе еще в морду плюнули, когда он позорно плелся с виноватым видом.
Гость
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Гость
Быстрей бы уже. и пройти строем морских котиков по красной площади !
Котики будут в ошейниках, намордниках и на поводках! Воины Гитлера тоже прошлись по красной площади)) Все помнят в каком качестве)
Гость
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Гость
Быстрей бы уже. и пройти строем морских котиков по красной площади !
Ты идиот, не котом пройдёшь а куском обгоревшего мяса останешься, а вот родители и дети твои, коль в живых останутся, будут завидовать погибшим мгновенно в ядерном пекле. Один идиот свои бредовые статейки выкладывает а сотни недоумков,видевших войнушку только в компьютерных играх, уже в победных маршах шагают по площади.
Гость
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Гость
Быстрей бы уже. и пройти строем морских котиков по красной площади !
Лучше строем морских свинок.
Гость
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Гитлер тоже также мечтал, вылелось в четыре года и победой СССР
Гость
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Быстрей бы уже. и пройти строем морских котиков по красной площади !
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