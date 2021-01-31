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Полет Ми-35 на низкой высоте
запечатлели в Ираке. В соцсетях появилось видео. На кадрах видно, как вертолет
летит над автотрассой рядом с грузовиком с военными. В один из моментов
винтокрылая машина слишком приближается к автомобилю и вызывает бурю эмоций у
едущих в кузове людей.
Видео опубликовал телеграм-канал Вертолатте.
"Лихач! Иракский Ми-35 проходит буквально в нескольких метрах от едущего грузовика с иракскими силовиками (…). Пассажиров грузовика одолевают противоречивые эмоции",
- прокомментировал автор канала.
Он предположил, что в грузовике находились сотрудники федеральной полиции.
Ми-35М – это транспортно-боевой вертолет. Иракские ВВС активно используют винтокрылые машины, произведенные в России.
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