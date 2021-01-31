Воздушное судно едва не задело грузовик с военными

Полет Ми-35 на низкой высоте запечатлели в Ираке. В соцсетях появилось видео. На кадрах видно, как вертолет летит над автотрассой рядом с грузовиком с военными. В один из моментов винтокрылая машина слишком приближается к автомобилю и вызывает бурю эмоций у едущих в кузове людей.



Видео опубликовал телеграм-канал Вертолатте.

"Лихач! Иракский Ми-35 проходит буквально в нескольких метрах от едущего грузовика с иракскими силовиками (…). Пассажиров грузовика одолевают противоречивые эмоции",

- прокомментировал автор канала.

Он предположил, что в грузовике находились сотрудники федеральной полиции.

Ми-35М – это транспортно-боевой вертолет. Иракские ВВС активно используют винтокрылые машины, произведенные в России.