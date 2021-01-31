В Калининграде высмеяли сценарий НАТО по вторжению в регион

В Калининграде высмеяли сценарий НАТО по вторжению в регион
Фото: Cpl. William Chockey/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
"Планы" США назвали фантастическими

Накануне западные СМИ описали сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, который предполагает уничтожение "Искандеров" и систем С-400, блокаду Балтийска, а также ликвидацию войск. "Планы" Североатлантического альянса прокомментировали власти региона.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал сценарии по вторжению фантастическими, их, по его словам, сочиняют десятки экспертов и институтов. Вместо этого Лысков посоветовал поработать над развитием туризма в регионе: у Калининграда огромный потенциал, турпоток растет ежегодно.

Скептически отнесся к захвату Калининграда и военный эксперт Виктор Мураховский, передает РИА "Новости".

Материал о том, что нужно сделать польской армии в составе НАТО, чтобы лишить Москву возможности вести "ограниченную ядерную войну", опубликовало издание Overt Defence.

Подробнее о "планах" американцев ранее писало "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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А нам надо каждый день показывать сценарий, где тысячи ракет летят на пиндосов и ничто не может их остановить.
Гость
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В каждом пендоском бреде есть над чем задуматься, нормальному человеку.
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