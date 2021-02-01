США опробовали истребитель F-15E с недосягаемой для С-400 ракетой

США опробовали истребитель F-15E с недосягаемой для С-400 ракетой
Фото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/www.globallookpress.com
Испытания состоялись в январе 2021 года

В США протестировали истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle с малозаметной ракетой AGM-158B JASSM-ER увеличенной дальности полета (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range). По заявлению разработчиков, этой ракете не страшен российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

Снимок F-15E с ракетой AGM-158 опубликовали представители Военно-воздушных сил (ВВС) США. По данным The Drive, он был сделан во время январских испытаний, в ходе которых тестировались последние "усовершенствования аппаратного и программного обеспечения, повышающего летальность F-15E и других платформ доставки".

На данный момент известно два случая, когда данную стелс-ракету использовали в деле: во время атаки по лидеру террористов Аль-Багдади в Сирии в 2019 г., а также при американской бомбардировке сирийских объектов в 2018 году. Тогда для доставки использовался бомбардировщик B-1B.

Сейчас разработчики в США пытаются модернизировать ракету. Ожидается, что вариант AGM-158D JASSM-XR "экстремальной дальности" сможет поражать цели на расстоянии более 1000 миль. По мнению экспертов, это позволит взять под контроль российскую Арктику и часть Сибири, поскольку средствам доставки не придется приближаться к границам России и входить в зону поражения ЗРК С-400 "Триумф".  

Николай ВИКТОРОВ

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