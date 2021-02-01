Российский бомбардировщик промчался предельно низко над водой

Су-24 пролетел близко к американскому эсминцу "Дональд Кук". Это заставило поволноваться военных на корабле, хотя, не помешало им снять происходящее на камеру.

Оповестил об этом Шестой флот США. В его "Твиттер" записано, что Военно-морские силы страны постоянно работают в международных водах Черного моря, обеспечивая интересы союзников и партнеров по НАТО, а также ради стабильности и безопасности в регионе.

Указанный американский эскадренный ракетный миноносец находился там с 23 января. Накануне в нескольких десятках метров от него, предельно низко над водой промчался российский бомбардировщик. Это отчетливо видно на выложенных в соцсети кадрах.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

Из переговоров на видео ясно, что военные США опасались неприятностей от Су-24. Однако российский бомбардировщик не собирался провоцировать команду эсминца, хотя мог оборвать американцам связь и контроль над некоторыми системами судна, – он только идентифицировал зарубежный военный корабль.

Ранее стало известно, что российский фрегат "Адмирал Макаров" Черноморского флота провел учения с морским боем после появления в регионе двух эсминцев американских ВМС – "Портер" и "Дональд Кук". В них участвовали шесть взлетевших с крымских военных аэродромов истребителей, отмечает РИА ФАН.

Первый заокеанский военный корабль вошел в акваторию Черного моря 28 января. Второй уже был там несколько дней.