Су-24 пролетел близко к американскому эсминцу "Дональд Кук". Это заставило поволноваться военных на корабле, хотя, не помешало им снять происходящее на камеру.

Оповестил об этом Шестой флот США. В его "Твиттер" записано, что Военно-морские силы страны постоянно работают в международных водах Черного моря, обеспечивая интересы союзников и партнеров по НАТО, а также ради стабильности и безопасности в регионе.

Указанный американский эскадренный ракетный миноносец находился там с 23 января. Накануне в нескольких десятках метров от него, предельно низко над водой промчался российский бомбардировщик. Это отчетливо видно на выложенных в соцсети кадрах.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb