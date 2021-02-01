Близкий пролет Су-24 заставил поволноваться военных на эсминце США: видео

Близкий пролет Су-24 заставил поволноваться военных на эсминце США: видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский бомбардировщик промчался предельно низко над водой

Су-24 пролетел близко к американскому эсминцу "Дональд Кук". Это заставило поволноваться военных на корабле, хотя, не помешало им снять происходящее на камеру.

Оповестил об этом Шестой флот США. В его "Твиттер" записано, что Военно-морские силы страны постоянно работают в международных водах Черного моря, обеспечивая интересы союзников и партнеров по НАТО, а также ради стабильности и безопасности в регионе.

Указанный американский эскадренный ракетный миноносец находился там с 23 января. Накануне в нескольких десятках метров от него, предельно низко над водой промчался российский бомбардировщик. Это отчетливо видно на выложенных в соцсети кадрах.

Из переговоров на видео ясно, что военные США опасались неприятностей от Су-24. Однако российский бомбардировщик не собирался провоцировать команду эсминца, хотя мог оборвать американцам связь и контроль над некоторыми системами судна, – он только идентифицировал зарубежный военный корабль.

Ранее стало известно, что российский фрегат "Адмирал Макаров" Черноморского флота провел учения с морским боем после появления в регионе двух эсминцев американских ВМС – "Портер" и "Дональд Кук". В них участвовали шесть взлетевших с крымских военных аэродромов истребителей, отмечает РИА ФАН.

Первый заокеанский военный корабль вошел в акваторию Черного моря 28 января. Второй уже был там несколько дней.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Гость
Пожалели америкосов, в прошлый раз над ними пролетел и отключил им все энергосистемы, после чего в сети появились фотографии матрасов вывешенных сушится, многим понадобился психолог, а часть служивых вообще уволилась по прибытию домой, с корабля сразу же на дембель, пока жив.
один самолет вывел из строя всю электронику корабля.
вата - вы там совсем все мозги пропили да ?
кто боится ваших ржавых летаков ?
Гость
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Гость
Пожалели америкосов, в прошлый раз над ними пролетел и отключил им все энергосистемы, после чего в сети появились фотографии матрасов вывешенных сушится, многим понадобился психолог, а часть служивых вообще уволилась по прибытию домой, с корабля сразу же на дембель, пока жив.
сбить надо было и все. сказали бы само упало.
нечего ржавым корытам над нашими кораблями летать
Гость
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И чего же вы добиваетесь? Те времена ,когда я сам ходил под флагом флота СССР токих придурков видели не раз и не два ,правда мы их называли придурками и провокаторами.Не выдержит нервы прихлопнут ,а это раз плюнуть ,поверьте специалисту МЗА,крику будет ,опять не мы река там не было!😁😁😁😁😁
Гость
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Пожалели америкосов, в прошлый раз над ними пролетел и отключил им все энергосистемы, после чего в сети появились фотографии матрасов вывешенных сушится, многим понадобился психолог, а часть служивых вообще уволилась по прибытию домой, с корабля сразу же на дембель, пока жив.
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