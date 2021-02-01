Моряки Пентагона и ВМСУ потренировались отдавать друг другу сигналы

Москитная флотилия Украины при участии морской авиации провела в Черном море первые маневры в 2021 г. совместно с кораблями ВМФ США. Об этом говорится в релизе пресс-службы ВМСУ в "Фейсбук".

Как следует из сообщения, основной целью учений является отработка экипажами украинских и американских военных судов совместных действий в составе тактических групп. Маневры проведены в соответствии со стандартами НАТО.

"Во время тренировки в определенном районе были отработаны элементы тактического маневрирования, обучение по передаче сигналов с использованием международной системы сигналов, выяснение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки связи, противовоздушной обороны и отражения ударов противника и тому подобное", – сообщили в пресс-службе.

По словам командира ракетного эсминца ВМС США Томаса Ралстона, двусторонние учения в море позволили украинским и американским военным обменяться опытом и укрепить партнерство флотов обеих стран.

Отметим, что в маневрах от Штатов участвовал эсминец класса PASSEX.

Ранее ВМСУ сообщало о подготовке Пентагоном двух украинских экипажей патрульных катеров островного типа ("Айленд") в Балтиморе. Незалежная ожидает прибытие этих судов к концу первого полугодия 2021-го. Сейчас в США корабли проходят соответствующее техническое обслуживание и довооружение.

Накануне Шестой флот Пентагона в своем "Твиттер" снова пожаловался на действия ВКС РФ. Американских моряков взволновало, как наш Су-24 пролетел рядом с эсминцем "Дональдом Куком", который просто уже прописался в Черноморской акватории.

