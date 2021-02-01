Россия перебрасывает Су-57 для защиты Курил - СМИ

Россия перебрасывает Су-57 для защиты Курил - СМИ
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Несколько истребителей пятого поколения планируют разместить на островах к 2023 году

Россия намерена защитить Курильские острова новыми Су-57. Об этом сообщили СМИ.

По некоторым данным, к 2023 году на вооружении ВКС будет 12 истребителей пятого поколения, что позволит некоторые из них разместить на Курилах. Напомним, что сейчас в распоряжении военных пока лишь один Су-57, поступивший в декабре прошлого года.

Планы России перебросить многофункциональные истребители для защиты Курил уже обеспокоили Японию, пишет Avia.pro. Дело в том, что Су-57 обладает стелс-технологией и даже может составить конкуренцию американскому F-35.

Всего к 2028 году в России появятся 76 истребителей, однако не исключено, что Минобороны может заключить дополнительный контракт на поставку еще 24.

О закупке российских Су-57 задумались и японцы, которые по-прежнему претендуют на Курильские острова. А вот Китай от поставок, скорее всего, откажется.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
Ответить
6 (шесть) штук в год.........
1
новости партнеров
По теме

Россияне будут вымирать и дальше

Даже после окончания пандемии нет оснований рассчитывать на увеличение естественного прироста населения

Европа откажется от доллара в пользу евро

Брюссель ищет способы защитить экономику ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей