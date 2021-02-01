Россия перебрасывает Су-57 для защиты Курил - СМИ

Несколько истребителей пятого поколения планируют разместить на островах к 2023 году

Россия намерена защитить Курильские острова новыми Су-57. Об этом сообщили СМИ.

По некоторым данным, к 2023 году на вооружении ВКС будет 12 истребителей пятого поколения, что позволит некоторые из них разместить на Курилах. Напомним, что сейчас в распоряжении военных пока лишь один Су-57, поступивший в декабре прошлого года.

Планы России перебросить многофункциональные истребители для защиты Курил уже обеспокоили Японию, пишет Avia.pro. Дело в том, что Су-57 обладает стелс-технологией и даже может составить конкуренцию американскому F-35.

Всего к 2028 году в России появятся 76 истребителей, однако не исключено, что Минобороны может заключить дополнительный контракт на поставку еще 24.

О закупке российских Су-57 задумались и японцы, которые по-прежнему претендуют на Курильские острова. А вот Китай от поставок, скорее всего, откажется.