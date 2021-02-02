Подполковник озвучил сценарий возможного конфликта

В Норвегии опасаются, что нарастающее противостояние Москвы и Вашингтона может выйти из-под контроля и привести к военному конфликту. Осло также принимает активное участие в соперничестве государств. На этом фоне возрастает риск того, что именно в Норвегии, вероятно, и развернется битва РФ и США. Об этом заявил норвежский подполковник Турмуд Хейер. Интервью публикует сайт NRK.



Военный напомнил, что Норвегия выступает на стороне США – обе страны практически ведут холодную войну с Россией, передает URA.RU.

Хейер также отметил, что американцы больше всего боятся, что Москва применит ядерное оружие в случае, если произойдет военный конфликт. Поэтому в последние годы Норвегия, которая находится ближе к России, выступает в роли стратегически значимой для защиты Штатов территории, пишет сайт телеканала "360".

Ранее на военную активность норвежцев у наших границ указал глава МИД Сергей Лавров. Министр иностранных дел заявил своей коллеге из Норвегии, что это может обернуться негативными последствиями для Арктики. Отметил Лавров и продвижение к границам РФ инфраструктуры НАТО.