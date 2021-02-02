Обстановка накаляется: европейский военный назвал место битвы России и США

Обстановка накаляется: европейский военный назвал место битвы России и США
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Подполковник озвучил сценарий возможного конфликта

В Норвегии опасаются, что нарастающее противостояние Москвы и Вашингтона может выйти из-под контроля и привести к военному конфликту. Осло также принимает активное участие в соперничестве государств. На этом фоне возрастает риск того, что именно в Норвегии, вероятно, и развернется битва РФ и США. Об этом заявил норвежский подполковник Турмуд Хейер. Интервью публикует сайт NRK.

Военный напомнил, что Норвегия выступает на стороне США – обе страны практически ведут холодную войну с Россией, передает URA.RU.

Хейер также отметил, что американцы больше всего боятся, что Москва применит ядерное оружие в случае, если произойдет военный конфликт. Поэтому в последние годы Норвегия, которая находится ближе к России, выступает в роли стратегически значимой для защиты Штатов территории, пишет сайт телеканала "360".

Ранее на военную активность норвежцев у наших границ указал глава МИД Сергей Лавров. Министр иностранных дел заявил своей коллеге из Норвегии, что это может обернуться негативными последствиями для Арктики. Отметил Лавров и продвижение к границам РФ инфраструктуры НАТО.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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О теперь у Норвежцев подгорать стало как у поляков. Надо-же ум просыпаться начал. Конечно все-же жить хотят а тут железный капут светит и фьорды не спасут.
Гость
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Хватит где-то, надо сразу топить Америку!
Гость
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Все <цензура>.
Гость
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бугогагага... рЮсские - вас давно продали с потрохами, какая битва ?
у Вексельберга бабло арестовали США, он теперь подмоется и к нам - бабло то нужно.
а вы говорите война.
кончилась война - вас обманули
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