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В Норвегии опасаются, что нарастающее противостояние Москвы
и Вашингтона может выйти из-под контроля и привести к военному конфликту. Осло
также принимает активное участие в соперничестве государств. На этом фоне
возрастает риск того, что именно в Норвегии, вероятно, и развернется битва РФ и
США. Об этом заявил норвежский подполковник Турмуд Хейер. Интервью публикует
сайт NRK.
Военный напомнил, что Норвегия выступает на стороне США – обе страны практически ведут холодную войну с Россией, передает URA.RU.
Хейер также отметил, что американцы больше всего боятся, что Москва применит ядерное оружие в случае, если произойдет военный конфликт. Поэтому в последние годы Норвегия, которая находится ближе к России, выступает в роли стратегически значимой для защиты Штатов территории, пишет сайт телеканала "360".
Ранее на военную активность норвежцев у наших границ указал глава МИД Сергей Лавров. Министр иностранных дел заявил своей коллеге из Норвегии, что это может обернуться негативными последствиями для Арктики. Отметил Лавров и продвижение к границам РФ инфраструктуры НАТО.
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