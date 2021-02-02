Американцы стянули к Крыму военные корабли

Американцы стянули к Крыму военные корабли
Военный корабль. Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
США серьезно нарастили свое присутствие в Черном море

Вашингтон осуществил самую крупную со времен 2017 года переброску военных кораблей в акваторию Черного моря. Об этом пишут британские журналисты. По их оценке, политика нового американского лидера Джо Байдена в отношении России разительно отличается от "нерешительных" действий бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Так, на прошлой неделе в акватории Черного моря появился эсминец США "Портер". К тому времени там уже разместились эсминец "Дональд Кук" и судно для заправки "Ларами".

Как отмечает британское издание The Times, такие активные действия американцев вынудили российскую сторону развернуть на Крымском полуострове мощный военный комплекс "Бастион". Кроме того, наши спецы направили в эту зону боевое судно "Адмирал Макаров". Корабль в рамках учений отработает маневры по захвату воздушных целей.

Ранее стало известно, что москитная флотилия Украины при участии морской авиации провела в Черном море первые маневры в 2021 года совместно с кораблями ВМФ США.

Ольга ФЕДОРОВА

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