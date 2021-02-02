"Бешеный Иван": как советские маневры приводили в ужас НАТО

"Бешеный Иван": как советские маневры приводили в ужас НАТО
Подлодка. Фото: Fyodor Borisov/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Умелые военные с легкостью скрывались от западных коллег

Противостояние России, как преемницы Советского Союза, и блока НАТО длится долгие десятилетия. За это время наши военные множество раз успели поразить воображение западного неприятеля. Например, один из маневров советских субмарин вошел в натовские учебники под названием "Бешеный Иван".

Необходимость периодически совершать резкие повороты в воде была обусловлена наличием так называемой "мертвой зоны". Когда командиру казалось, что на хвост нашей подлодки сел натовский соглядатай, он отдавал приказ быстро развернуться. В таком положении подлодка с помощью сонаров могла проверить, увязался ли за ней враг.

Натовцев поражало иногда выглядящее хаотичным движение советских подлодок. Субмарины могли осуществить несколько резких поворотов за непродолжительное количество времени.

Для того чтобы скрыться от наших сонаров, иностранцы старались затаиться. Они максимально снижали мощность реактора, переставали разговаривать и замирали в надежде остаться незамеченными.

Как напоминает издание "Русская семерка", "Бешеный Иван" не раз становился причиной столкновения американцев с нашими подлодками. Поэтому те всерьез переживали, когда видели, что советская субмарина готовиться к маневру.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Гость
Дурачёк
да - гибель курска полностью вина ее капитана.
его подбила наша подлодка.
и правильно сделала
Гость
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Гость
если учесть что советские подводники меняли вино на спирт ...
то от пьяни на подводных лодках можно ждать чего угодно.
но одних таки наказали. лежат на дне с 2001 года вроде.
довыпендривались.
Дурачёк
Гость
Ответить
если учесть что советские подводники меняли вино на спирт ...
то от пьяни на подводных лодках можно ждать чего угодно.
но одних таки наказали. лежат на дне с 2001 года вроде.
довыпендривались.
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