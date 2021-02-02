Умелые военные с легкостью скрывались от западных коллег

Противостояние России, как преемницы Советского Союза, и блока НАТО длится долгие десятилетия. За это время наши военные множество раз успели поразить воображение западного неприятеля. Например, один из маневров советских субмарин вошел в натовские учебники под названием "Бешеный Иван".



Необходимость периодически совершать резкие повороты в воде была обусловлена наличием так называемой "мертвой зоны". Когда командиру казалось, что на хвост нашей подлодки сел натовский соглядатай, он отдавал приказ быстро развернуться. В таком положении подлодка с помощью сонаров могла проверить, увязался ли за ней враг.

Натовцев поражало иногда выглядящее хаотичным движение советских подлодок. Субмарины могли осуществить несколько резких поворотов за непродолжительное количество времени.

Для того чтобы скрыться от наших сонаров, иностранцы старались затаиться. Они максимально снижали мощность реактора, переставали разговаривать и замирали в надежде остаться незамеченными.

Как напоминает издание "Русская семерка", "Бешеный Иван" не раз становился причиной столкновения американцев с нашими подлодками. Поэтому те всерьез переживали, когда видели, что советская субмарина готовиться к маневру.