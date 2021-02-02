У Киева нет денег ни на ремонт судна, ни на его модернизацию

Власти Незалежной не смогли спасти еще один военный корабль советской эпохи, перешедший Киеву по наследству от Москвы. Речь идет о малом противолодочном корабле "Днепр" 1975 года постройки, переименованный позже в ВМСУ в корвет "Винница". Теперь судно ждет списание и утилизация. Об этом сообщил глава "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут в эфире интернет-канала "Скрыпин".

Эксперт отметил, что у корвета полностью сгнил корпус и вышли из строя все системы. За годы независимости руководство Незалежной не смогла провести не то, что его модернизацию, но даже плановый ремонт. Теперь киевскому режиму дешевле советского "пенсионера" порезать на металлолом, чем привести его в надлежащий вид.

"Это последний корабль своего проекта 1124П, строился для Пограничных войск Советского Союза, в середине 90-х годов передан еще до разделения Черноморского флота ВМСУ. У нас было таких два однотипных. Один быстро списали, и он затонул на Донузлаве, а второй, "Винница", россияне в 14-м году вернули", – сказал пан Чмут.

Эксперт подчеркнул, что этому кораблю очень много лет. По его словам, после передачи его представителями ЧФ РФ из Крыма украинской стороне, корвет планировали модернизировать за почти миллиард гривен на предприятии экс-президента страны Петра Порошенко "Кузница на Рыбальском" (декоммунизированная "Ленинская кузница", Киев). Однако потом эта идея благополучно ушла на днепровское дно. Постмайданные руководители пришли к выводу, что тратить средства на такое старье не имеет смысла.

"Реально быстрее и дешевле будет или купить за эти деньги несколько кораблей на Западе или построить на Украине что-то подобное", – резюмировал пан Чмут.

В настоящее время "Винница" находится в Очакове рядом с другими списанными кораблями, ожидающими утилизацию. Буквально на прошлой неделе стало известно об окончательном решении порезать на металлолом еще один советский недострой – тяжелый ракетный крейсер "Украина", спущенный на воду в 1990-м под именем "Адмирал флота Лобов".

