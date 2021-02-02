Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Выкраденный в Ливии американскими военными и тайно эвакуированный в Германию российский зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1" может очутиться на секретной базе Пентагона "Зона 51". Такое предположение сделал военный эксперт Алексей Леонков.
Он полагает, что добыча Вашингтона навряд ли окажется на базе Военно-воздушных сил США Райт-Паттерсон (штат Огайо), где находится Национальный центр воздушно-космической разведки Пентагона. Именно туда на днях "направили" ЗРК авторы журнала Popular Mechanics.
По прогнозу Леонкова, "Панцирь-С1" транспортируют на авиабазу Тонопа. Данный объект подчиняется Воздушно боевому командованию ВВС Штатов.
"Авиабаза Тонопа входит в состав известной "Зоны 51", включающей несколько полигонов и аэродромов, созданных для секретных программ испытаний военной авиатехники", – цитирует "Звезда" специалиста.
Леонков напомнил, что ранее сюда уже свезли многие другие образцы советской вооружения.
Впервые о попавшем в распоряжение американцев российском ЗРК сообщила
газета The Times
в январе. Источники издания утверждают, что "Панцирь-С1" был похищен еще в июле 2020-го якобы прямо с поля боя. Затем технику тайно вывезли на территорию германской авиабазы Рамштайн.
США серьезно нарастили свое присутствие в Черном море
Беглая оппозиционерка объявила, что ознакомлена с документом "поверхностно"