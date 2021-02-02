Пентагон путает следы конечного пункта назначения нашей техники

Выкраденный в Ливии американскими военными и тайно эвакуированный в Германию российский зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1" может очутиться на секретной базе Пентагона "Зона 51". Такое предположение сделал военный эксперт Алексей Леонков.

Он полагает, что добыча Вашингтона навряд ли окажется на базе Военно-воздушных сил США Райт-Паттерсон (штат Огайо), где находится Национальный центр воздушно-космической разведки Пентагона. Именно туда на днях "направили" ЗРК авторы журнала Popular Mechanics.

По прогнозу Леонкова, "Панцирь-С1" транспортируют на авиабазу Тонопа. Данный объект подчиняется Воздушно боевому командованию ВВС Штатов.



"Авиабаза Тонопа входит в состав известной "Зоны 51", включающей несколько полигонов и аэродромов, созданных для секретных программ испытаний военной авиатехники", – цитирует "Звезда" специалиста.

Леонков напомнил, что ранее сюда уже свезли многие другие образцы советской вооружения.

Впервые о попавшем в распоряжение американцев российском ЗРК сообщила газета The Times в январе. Источники издания утверждают, что "Панцирь-С1" был похищен еще в июле 2020-го якобы прямо с поля боя. Затем технику тайно вывезли на территорию германской авиабазы Рамштайн.

