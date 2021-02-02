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Летчики отработали маневренный воздушный бой в Челябинской области, продемонстрировав сложнейшие элементы, выполненные истребителями-бомбардировщиками Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Пилоты показали петли с разворотом на 90 градусов, "бочки", "кубышки" и горки на средних и малых высотах от 200 метров. В ЦВО отметили, что перегрузки в кабине опытных летчиков достигали семи единиц.
Отработка элементов летной подготовки прошла в рамках курса повышения квалификации. Эта программа позволит экипажу вести боевые действия в воздухе и уничтожать воздушные цели. Видео опубликовано на Ютуб-канале Минобороны.
Ранее появились кадры дозаправки Су-34 на скорости 600 км/ч и высоте более 5 тыс. метров. Это упражнение считается одним из самых сложных, особенно в темное время, но российские летчики с ним успешно справились.
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?
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