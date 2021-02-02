Пилоты показали "бочки" и "кубышки"

Летчики отработали маневренный воздушный бой в Челябинской области, продемонстрировав сложнейшие элементы, выполненные истребителями-бомбардировщиками Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Пилоты показали петли с разворотом на 90 градусов, "бочки", "кубышки" и горки на средних и малых высотах от 200 метров. В ЦВО отметили, что перегрузки в кабине опытных летчиков достигали семи единиц.

Отработка элементов летной подготовки прошла в рамках курса повышения квалификации. Эта программа позволит экипажу вести боевые действия в воздухе и уничтожать воздушные цели. Видео опубликовано на Ютуб-канале Минобороны.

Ранее появились кадры дозаправки Су-34 на скорости 600 км/ч и высоте более 5 тыс. метров. Это упражнение считается одним из самых сложных, особенно в темное время, но российские летчики с ним успешно справились.