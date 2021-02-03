США вложили 466 тысяч долларов в создание летающей тарелки

США вложили 466 тысяч долларов в создание летающей тарелки
Фото: pixabay.com
В основе концепции - портативный термоядерный двигатель

Пентагон делает ставку на супероружие будущего. На технологии, в которые сейчас верят только сумасшедшие, с 2017 г. потрачено уже 466 тысяч долларов. Об этом стало известно американскому изданию The National Interest.

Эксперты обратили внимание на странные патенты, на которые в 2019 г. подал заявку авиационный отдел Центра ВВС США (NAWCAD). Речь, в том числе, о генераторе электромагнитного поля высокой энергии.

Идею продвигает инженер военно-космических сил США доктор Сальваторе Пайс. Он убежден, что может создать электромагнитный двигатель, который, по уверению уфологов, стоит на летающих аппаратах пришельцев, периодически бывающих на Земле.

Концепция создания такого двигателя основана на понятии сжатого пространства и времени. По мнению Пайса, когда этого удастся добиться, Америка получит уникальное оружие: термоядерную бомбу размером с петарду.

Большинству обывателей эти идеи кажутся безумными, однако Вооруженные силы США в них верят, раз тратят такие деньги на патенты и ставят ни них гриф секретности, отмечает NI. 

Ранее ЦРУ рассекретило данные о контактах с НЛО за последние 50 лет.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Дожили. Амеры начали уже патенты на фантазии оформлять. Нужно спешить, а то они так по всей научной фантастике пройдутся и запатентуют и потом деньги будут уже просить с реальных изобретателей ))) Можно писателям-фантастам сразу в суды подавать за плагиат )))
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