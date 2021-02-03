Вашингтон намерен привлечь "безраздельное внимание" Путина на то, что происходит на севере РФ

США для противодействия "угрозе" со стороны России в Арктическом регионе Пентагон направляет в Норвегию четыре бомбардировщика B-1 и 200 летчиков, чтобы оказать "давление" на Москву. Об этом пишет Forbes.

По данным издания, самолеты в ближайшее время прибудут из Техаса на норвежский аэродром Орланд, однако когда конкретно, неизвестно. Есть информация, что B-1 могут пересечь Атлантику в конце этой недели, а первые летчики уже прибыли в Королевство.

Ожидается, что бомбардировщики и истребители F-35

проведут в течение нескольких недель ряд совместных тренировок вместе с кораблями, самолетами и наземными силами подразделений НАТО, в частности северными участниками альянса.

Пролеты B-1 в холодную погоду стали своего рода продолжением грандиозного развертывания прошлой осенью самолетов B-52 ВВС в Великобритании. Эти бомбардировщики летали по всей Европе, тренировались с истребителями союзников и "заманивали российские силы в ловушки для сбора разведданных", говорится в статье.

Издание отмечает вполне ясный смысл базирования американских В-1 на севере Европы.

"Это похоже на согласованные усилия, чтобы поддержать наших союзников и начать оказывать давление на русских так, как они это понимают", – заявил военный эксперт Джерри Хендрикс.

Северная Европа долгое время была площадкой для пролетов бомбардировщиков, особенно российских. Так, самолеты Ту-95, Ту-22М и Ту-160 регулярно тренируются над северными водами и зондируют воздушное пространство НАТО и Швеции.

В материале напоминают, как Ту-160 ВКС РФ пролетели через Атлантику по окольному маршруту на Ближний Восток для нанесения ударов по целям террористов в Сирии.



У этих операций есть свой язык, пишет автор, поскольку бомбардировщики не просто бомбят, а сигнализируют. То есть они сообщают о намерениях и, таким образом, обладают влиянием, не бросая ни единого боеприпаса.

Ракетоносцы В-1 могут представлять серьезную угрозу для Северного флота РФ. Размещая бомбардировщики в Норвегии, США явно намерены сделать эту угрозу совершенно ясной. По мнению Хендрикса, данный шаг "привлечет безраздельное внимание" президента России Владимира Путина.

