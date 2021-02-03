США надавят на Россию из Норвегии при помощи бомбардировщиков B-1

США надавят на Россию из Норвегии при помощи бомбардировщиков B-1
Фото: Antonia Sehlstedt/Us Air/www.globallookpress.com
Вашингтон намерен привлечь "безраздельное внимание" Путина на то, что происходит на севере РФ

США для противодействия "угрозе" со стороны России в Арктическом регионе Пентагон направляет в Норвегию четыре бомбардировщика B-1 и 200 летчиков, чтобы оказать "давление" на Москву. Об этом пишет Forbes.

По данным издания, самолеты в ближайшее время прибудут из Техаса на норвежский аэродром Орланд, однако когда конкретно, неизвестно. Есть информация, что B-1 могут пересечь Атлантику в конце этой недели, а первые летчики уже прибыли в Королевство.

Ожидается, что бомбардировщики и истребители F-35
проведут в течение нескольких недель ряд совместных тренировок вместе с кораблями, самолетами и наземными силами подразделений НАТО, в частности северными участниками альянса.

Пролеты B-1 в холодную погоду стали своего рода продолжением грандиозного развертывания прошлой осенью самолетов B-52 ВВС в Великобритании. Эти бомбардировщики летали по всей Европе, тренировались с истребителями союзников и "заманивали российские силы в ловушки для сбора разведданных", говорится в статье.

Издание отмечает вполне ясный смысл базирования американских В-1 на севере Европы.

"Это похоже на согласованные усилия, чтобы поддержать наших союзников и начать оказывать давление на русских так, как они это понимают", – заявил военный эксперт Джерри Хендрикс.

Северная Европа долгое время была площадкой для пролетов бомбардировщиков, особенно российских. Так, самолеты Ту-95, Ту-22М и Ту-160 регулярно тренируются над северными водами и зондируют воздушное пространство НАТО и Швеции.

В материале напоминают, как Ту-160 ВКС РФ пролетели через Атлантику по окольному маршруту на Ближний Восток для нанесения ударов по целям террористов в Сирии.

У этих операций есть свой язык, пишет автор, поскольку бомбардировщики не просто бомбят, а сигнализируют. То есть они сообщают о намерениях и, таким образом, обладают влиянием, не бросая ни единого боеприпаса.

Ракетоносцы В-1 могут представлять серьезную угрозу для Северного флота РФ. Размещая бомбардировщики в Норвегии, США явно намерены сделать эту угрозу совершенно ясной. По мнению Хендрикса, данный шаг "привлечет безраздельное внимание" президента России Владимира Путина.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

крым наш
Ответить
ну привлекли внимание и шо?
1
новости партнеров

Что сделает Запад России после приговора Навальному

Эксперт по энергетике рассказал, ждать ли остановки "Северного потока - 2"

Россияне массово забирают деньги из банков

Хранить деньги на депозите оказалось невыгодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей