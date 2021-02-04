Польская армия провела учения и проиграла России за четыре дня - СМИ

Польская армия провела учения и проиграла России за четыре дня - СМИ
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Варшава оказалась в окружении, армия понесла потери до 80% личного состава

Польская армия провела репетицию войны на учениях "Зима-20" и проиграла противнику за четыре дня. Об этом пишет местное издание Super Express, назвав эти маневры дискредитацией ВС Польши и позором начальника Генштаба.

Отмечается, что руководил учениями 54-летний генерал Раймунд Анджейчак.

"Если бы он применил свою тактику в реальном конфликте, было бы хуже, чем в 1939 году", – сказал один из военных.

Некоторые командиры ставили под сомнение его приказы во время учений, считая их неправильными, сообщает издание.

Маневры предполагали атаку со стороны восточных рубежей Польши, где она граничит с Россией, Украиной, Белоруссией и Литвой. Согласно плану учений, армия должна была держать оборону 22 дня.

Однако в результате действий генерала, разместившего войска примерно в 50 км от границы, такие города, как Люблин и Белосток, попали в руки врага без боя, а Варшава оказалась в окружении уже на четвертый день наступления.

"Все пошло не так. Командиры отдельных дивизий были в шоке, они отказывались выполнять некоторые приказы, потому что они были им просто непонятны", – заявил информатор.

Войска практически сразу потеряли основную технику, большая часть заводов по производству вооружений оказалась не защищена, были захвачены стратегические порты, а передовые подразделения армии остались без 60-80% личного состава.

К счастью, заметил один из командиров, это были просто учения, и выразил надежду, что руководство сделает из данной неудачи далеко идущие выводы.

Издание подчеркивает, что маневры, их ход и итоги являются секретной информацией. О результатах "Зимы-20" ужедоложено президенту Анджею Дуде и главе Минобороны Мариушу Блащаку.

Интересно, что моделирование "войны" включало новые системы вооружения, заказанные Варшавой – зенитные комплексы Patriot, ракетную артиллерию HIMARS и многоцелевой самолет F-35. "Тем более чудовищна эта катастрофа", – резюмирует собеседник издания.

В 2019 г. военные аналитики центра Real Clear Defense спрогнозировали, что ВС России в случае потенциальной войны смогут захватить страны Прибалтики всего за 60 часов. Также уязвимой в НАТО считают и Польшу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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