Таинственный самолет засекли рядом с российскими авиабазами в Сирии

Таинственный самолет засекли рядом с российскими авиабазами в Сирии
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Эксперты не сразу поняли, что за летательный объект приблизился к нашим военным

Рядом с военными базами России в Сирии заметили движение странного самолета. Техника оказалась очень редкой, и было не ясно, что она делает в этой зоне. Поначалу засекшие объект эксперты решили, что это крылатый шпион из Америки.

Такое открытие сделали источники ресурса Avia.pro. В качестве подтверждения приложен скриншот маршрута борта.

В итоге версия об американской разведывательной технике была отвергнута. Журналисты утверждают, что необычный объект является уникальным военным самолетом Ан-24КПА. Он предназначен для проверки с воздуха расположенных на земле средств радиотехнического обеспечения полетов. Также самолет проверяет исправность светосигнального оборудования.

К слову, недавно военный мощности нашей страны серьезно перепугали американцев. Российское вооружение, расположенное в акватории Черного моря, навело страху на военных из США.

Ольга ФЕДОРОВА

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надо было бамбануть по ванькАм
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