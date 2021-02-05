Вооруженные силы РФ обладают в регионе всем доступным набором средств для защиты интересов государства

Россия хорошо подготовилась к конкуренции за Арктику благодаря унаследованным со времен холодной войны системам. Об этом пишет аналитик Роберт Фарли в статье для The National Interest.

Он отметил, что в Северном Ледовитом океане нет больших массивов суши и крупных населенных пунктов, а суровый климат делает даже самые огромные острова практически непригодными для жизни. В таких условиях военные мало используют крупные пехотные или бронетанковые соединения. Здесь преобладают мобильные формирования.

Таяние арктических льдов открыло не только судоходные пути и возможности для добычи подводных природных ресурсов, но и выявило уязвимости для стран, которые долгое время считали свои северные границы безопасными.

"Неудивительно, что Россия подготовила свои вооруженные силы к арктическим операциям лучше, чем любое другое государство. Именно во время холодной войны СССР готовился сражаться в Арктике как в воздухе, так и на море", считает автор.

Многие виды оружия и значительный опыт той эпохи остались, предоставив Кремлю смертоносный набор возможностей. Аналитик перечислил ряд систем, которые Россия может применить для защиты своих интересов в Северном Ледовитом океане в случае, если когда-нибудь произойдет что-то "немыслимое".

Прежде всего, указывает аналитик, РФ владеет самым обширным ледокольным флотом в мире. Потепление не устранило льды в Арктике, а сделало их движение более непредсказуемыми и сложнопроходимыми. Поэтому здесь по-прежнему необходима поддержка ледоколов как гражданским, так и военным кораблям. В обозримом будущем РФ лучше всех оснащена, чтобы иметь глобальный доступ в данный регион.

"Ледоколы гарантируют России военный доступ в Арктику с уверенностью, которой нет ни у одной другой страны. Это дает России большую свободу в планировании своей военной стратегии и возможности доступа к ресурсам в полярном регионе", пишет Фарли.

Также российские подводники имеют огромный опыт работы в Арктике и обширную опорную структуру на старых советских базах на берегу океана. Эксперт напомнил, как в годы холодной войны советские субмарины противостояли здесь западным коллегам, нарабатывая опыт. Он обратил внимание на тяжелые подводные крейсера типа "Акула", которые оснащены мощным вооружением. Таких у Северного флота РФ имеется шесть штук.

""Акула" – это чудовищная подлодка, которая может нести огромный арсенал оружия", – подчеркнул автор.

Далее он высоко оценил арсенал наших перехватчиков МиГ-31. По его мнению, эффективность данных самолетов, базирующихся на авиабазах, расположенных вблизи Арктики, выше авианосцев, которым все-таки будут мешать льды. Истребитель МиГ-31 обладает лучшими характеристиками, чем его предшественник МиГ-25 – он имеет лучшие радары и превосходную маневренность, отмечает журналист.

Кроме того, в распоряжении ВС России есть стратегический бомбардировщик дальней авиации Ту-95, которого на Западе называют "Медведь", и его морской вариант – Ту-142. Журналист напомнил, что Ту-95, может быть вооружен противокорабельными ракетами, а Ту-142 превосходно подходит для противолодочных операций. Большой радиус действия дает возможность бомбардировщикам отлично себя чувствовать в отдалении от авиабаз, добавил Фарли. Ожидается, что "Медведь" будет эксплуатироваться еще несколько десятилетий, обеспечивая надежный контроль над морем.

Ну, и еще одна грозная сила – это российский спецназ, который давно готовился к войне в Арктике.

"Во время холодной войны команды спецназа тренировались атаковать объекты НАТО в Норвегии, Фарерских островах, Исландии и других местах. В последние годы в России активизировалась подготовка формирований спецназа, предназначенных для развертывания в Арктике", – указывает аналитик.

По его словам, такие мобильные группы могут доставлять на места операций подлодки, самолеты и надводные корабли. Спецназ предназначен для захвата и удерживания труднодоступных районов, для проведения разведки и нарушения связи.

Если изменение климата продолжится, как ожидают многие специалисты, возможности российских военных в Арктике только возрастут., констатировал Фарли.

