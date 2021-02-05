В Киеве объявили о раскрытии якобы шпионской деятельности кадровых сотрудников ФСБ

Служба безопасности Украины сообщила о переходе бывших сотрудников местной военной разведки "на сторону России". Об этом говорится на сайте ведомства.

Контрразведчики Незалежной заявили, что им удалось "разоблачить агентурную сеть ФСБ", действовавшую в нескольких регионах соборной, а именно в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. В состав группы входили экс-спецназовцы военной разведки.

Утверждается, что якобы их "завербовали" сотрудники ФСБ для выполнения разведзаданий, диверсионных операций, сбора информации о дислокации и перемещениях украинской армии.

"Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ. Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций", – вещает пресс-служба СБУ.

Якобы за это российская сторона обещала вознаграждение в размере $100 тысяч.

В качестве "доказательства" украинские силовики приводят цитату некоего "объекта вербовки", который согласился выполнить задачу за "сотку бакинских рублей".

Согласно релизу, у "завербованных ФСБ агентов" изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила.

Задержанным гражданам Незалежной вменяют преступления по статьям "Государственная измена", "Создание террористической группы или террористической организации" и "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, 1 февраля замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о переходе на сторону народной республики в зоне разграничения сторон бойца механизированного батальона первой танковой бригады ВСУ "с просьбой защитить его от произвола со стороны сослуживцев". По его словам, операцию по эвакуации на территорию ДНР рядового Анатолия Тараненко осуществлена еще 28 января, передает агентство ДАН. Молодому человеку оказывается психологическая помощь, добавил Басурин.

