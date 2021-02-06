Американское оружие не спасет: за сколько РФ разгромит Польшу в случае войны

После позорного поражения на учениях возможный сценарий реального конфликта обрисовал эксперт

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что за четыре дня, как на маневрах, конечно, мы не разобьем армию поляков. Но 20 дней России хватит с лихвой.

Сивков отметил, что наши ВС располагают современным вооружением и могут дать фору польским военным.

"Американское вооружение не сыграет большой роли",

цитирует эксперта РИА Новости.

В распоряжении поляков – реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Они в три раза "слабее" наших "Искандеров". Напомнил Сивков и о том, что российские С-400 превосходят американские MIM-104 Patriot.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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