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Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что за четыре дня, как на
маневрах, конечно, мы не разобьем армию поляков. Но 20 дней России хватит с
лихвой.
Сивков отметил, что наши ВС располагают современным вооружением и могут дать фору польским военным.
"Американское вооружение не сыграет большой роли",
– цитирует эксперта РИА Новости.
В распоряжении поляков – реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Они в три раза "слабее" наших "Искандеров". Напомнил Сивков и о том, что российские С-400 превосходят американские MIM-104 Patriot.
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