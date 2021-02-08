В России нашли способ "гарантированно" разбомбить НАТО

В России нашли способ "гарантированно" разбомбить НАТО
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ученые разработали план защиты от военной агрессии

Российские военные специалисты полагают, что в качестве превентивной меры в случае начала многосферной операции войсками НАТО нужно задействовать Воздушно-космические силы. Таким предположением поделились доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков.

Ранее в НАТО и США разработали концепцию многосферных боевых операций. Предполагается задействовать войска на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве. Начинать их намереваются с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее.

В журнале "Воздушно-космические силы" ученые указывают, что задействование ВКС позволит гарантированно защитить страну в случае нападения НАТО. Для срыва многосферных операций они предложили ввести упреждающий удар, задействуя беспилотники, ракетное оружие, оружие на новых физических принципах и РЭБ, сообщает "Общественная служба новостей". 

По оценке ученых, зайдействование всех средств в едином разведывательно-ударном пространстве позволит нанести противнику огромный ущерб уже на первоночальном этапе агрессии, пишет RT. Также благодаря такой тактике, считают Стучинский и Корольков, российской стороне удастся практически полностью избежать потерь.

Российские специалисты назвали предположительное место, где может начаться боевая конфронтация между Россией и НАТО. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В Японии вновь объявили российские Курилы "захваченной" территорией

В Токио хотят решить вопрос с островами как можно скорее

Россия выслала трех европейских дипломатов

Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей