Ученые разработали план защиты от военной агрессии

Российские военные специалисты полагают, что в качестве превентивной меры в случае начала многосферной операции войсками НАТО нужно задействовать Воздушно-космические силы. Таким предположением поделились доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков.

Ранее в НАТО и США разработали концепцию многосферных боевых операций. Предполагается задействовать войска на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве. Начинать их намереваются с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее.

В журнале "Воздушно-космические силы" ученые указывают, что задействование ВКС позволит гарантированно защитить страну в случае нападения НАТО. Для срыва многосферных операций они предложили ввести упреждающий удар, задействуя беспилотники, ракетное оружие, оружие на новых физических принципах и РЭБ, сообщает "Общественная служба новостей".

По оценке ученых, зайдействование всех средств в едином разведывательно-ударном пространстве позволит нанести противнику огромный ущерб уже на первоночальном этапе агрессии, пишет RT. Также благодаря такой тактике, считают Стучинский и Корольков, российской стороне удастся практически полностью избежать потерь.

Российские специалисты назвали предположительное место, где может начаться боевая конфронтация между Россией и НАТО.