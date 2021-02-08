Граничащие с РФ страны альянса не дают разрешения на использование занятых их военными радиочастот

У российских операторов возникли проблемы с переходом на сотовую связь 5G. Против выступили страны НАТО – там частоты 4,8–4,99 ГГц используют военные.

Запустить зону связи пятого поколения под Санкт-Петербургом в тестовом режиме решила МТС. Но поскольку это приграничная территория, согласовывать использование радиочастот нужно с соседями. Латвия, Эстония и Финляндия разрешения не дали.

Запрет они не мотивировали, но все и так понятно. Частоты 4,8–4,99 ГГц используются военными авиационными системами стран НАТО и их партнеров, в частности, для распознавания самолетов "свой – чужой", пишут "Ведомости". Работающие в этом диапазоне вышки 5G могут создавать им помехи на расстоянии в 300-450 километров в зависимости от рельефа местности.

В Минцифры считают, что ситуация не критична. Массовый запуск сетей 5G в России запланирован на 2024 г., то есть время на согласование с соседними странами еще есть. Но если военные НАТО откажутся уступить свои частоты российским сотовым операторам, 30% населения России останутся без стандарта связи пятого поколения.

Впрочем, многие будут только рады такому исходу – в 2020 г. в разных регионах РФ прошли народные бунты против строительства вышек 5G.