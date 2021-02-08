От "гарантированной" бомбежки альянса нужно воздержаться

О предложении некоторых военспецев атаковать НАТО высказались эксперты. Они указали на несоответствие подобных действий военной доктрине России, у которой сугубо оборонительный характер.

В документе прописано, что наша страна может наносить только ответно-встречный удар. То есть в том случае, если нас атакуют или собираются это делать, отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Предупреждающие действия уместны, если враг применяет оружие без агрессии. Для РФ это неприемлемо, согласно доктрине, являющейся основой национальной безопасности страны, добавил аналитик.

С его мнением согласился доктор военных наук Константин Сивков. Он сказал, что наносить удары по противнику можно лишь в случае его явной готовности к атаке или ее начала.

До того, как это делать, следует зафиксировать запуск вражеской ракеты и пока она движется, адекватно отреагировать на это. Тогда отечественные боевые снаряды окажутся в небе до попадания американских на территорию нашей страны, пояснил эксперт.

Нападать первыми без конкретных причин не нужно. Иначе это станет проявлением агрессии со стороны России, подчеркнул Сивков в комментарии "Взгляду".

Ранее сообщалось о разработанном учеными плане защиты России от военной агрессии. Военные специалисты предложили "гарантированно" разбомбить НАТО.

