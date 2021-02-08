Истребитель способен прорвать ПВО противника и ослепить средства наземного контроля

Российский истребитель пятого поколения Су-57 не только превосходит в воздухе свои зарубежные аналоги, но и представляет собой идеального "воздушного снайпера", способного "ослеплять" обороноспособность НАТО. Об этом пишет американское издание Military Watch.

Отмечается, что подавляющее большинство опубликованных оценок Су-57 сосредоточены на его возможностях как превосходящего истребителя в воздухе для поражения таких самолетов противника, как пентагоновские F-22 или F-15. Однако этот истребитель также имеет очень грозный потенциал "воздух-земля", чему уделяется гораздо больше внимания по сравнению с его американскими или китайскими конкурентами.

Помимо продемонстрированной способности наносить удары крылатыми ракетами и находящимися сейчас на продвинутой стадии разработки способности запускать гиперзвуковые баллистические ракеты, мощный набор датчиков Су-57 позволяет ему функционировать в качестве "воздушного снайпера" – наносить высокоточные удары по ключевым целям противника, пишет издание.

Термин "воздушный снайпер" ранее наиболее широко применялся к истребителю F-14D Tomcat ВМС США, напоминает автор. Однако российский новый истребитель оснащен еще более мощным радаром, что позволяет ему эффективно отображать обстановку не только в воздухе, но и на земле.

Противорадиолокационная ракета Х-58УШК длиной около пяти метров и дальностью более 150 км является потенциально идеальным оружием для роли снайпера. Она способна прорвать ПВО противника и ослепить средства наземного контроля.

Такие атаки могут быть эффективно дополнены применением Р-37М – самой быстрой в мире и дальнобойной ракетой класса "воздух-воздух", которая прекрасно подходит для нейтрализации таких целей "летающих радаров", как E-2 Hawkeye и E-3 Sentry.

Более высокая скорость и высота полета Су-57, а также использование фронтальной невидимости позволяют ему потенциально прорывать оборону противника в лоб и наносить удары по ключевым целям в глубоком тылу противника. Тот факт, что истребитель будет использоваться только в ограниченном количестве, по крайней мере, в течение следующих 15 лет, означает, что он хорошо подойдет для роли "воздушного снайпера". А для этого на вооружении не нужно иметь большой парк таких истребителей.

